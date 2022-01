Κόσμος

Κίνα: Κόλλησε κορονοϊό ψάχνοντας τον γιο του!

Ο 44χρονος "τρέλανε" τα social media, μονοπολώντας το ενδιαφέρον της Κίνας

Το ενδιαφέρον όλης της Κίνας έχει μονοπωλήσει ένας μετανάστης εργαζόμενος στο Πεκίνο, που φέρεται να κόλλησε κορονοϊό ψάχνοντας τον αγνοούμενο γιο του. Η υπόθεση μονοπωλεί τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ύστερα από τη δημοσιοποίηση των κινήσεών του, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν πως ο γιος του πέθανε πριν από ένα χρόνο.

Πρόκειται για τον 44χρονο μετανάστη, που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και τον οποίο οι αρχές ταυτοποίησαν μόνο με το μικρό του όνομα Γουέ. Η ιστορία του προκάλεσε σοκ και συμπάθεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μη μόνιμοι κάτοικοι στις μεγάλες κινεζικές πόλεις.

Την Τετάρτη, τοπικοί αξιωματούχοι είπαν ότι ο άνδρας αυτός ταυτοποιήθηκε ως ασυμπτωματική μόλυνση κορονοϊού, με αποτέλεσμα να δημοσιοποιηθούν διαδικτυακά λεπτομέρειες για τις κινήσεις του. Οι συχνές μετακινήσεις του σε όλη την πόλη, σε ασυνήθιστες ώρες, προκάλεσαν μεγάλες συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες τον ανακήρυξαν τον «πλέον σκληρά εργαζόμενο άνδρα που βρέθηκε σε μια έρευνα COVID-19» – ένα hashtag που συγκέντρωσε πάνω από 60 εκατ. θεάσεις στην πλατφόρμα Weibo – το αντίστοιχο Twitter της Κίνας. Η υπόθεση προκάλεσε συζητήσεις για την ανισότητα στην Κίνα, ένα θέμα που πέρυσι οδήγησε τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να ζητήσει την επίτευξη μιας «κοινής ευημερίας».

Έφτασε πέρσι στο Πεκίνο

Σε συνεντεύξεις του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην ψαράς από την επαρχία Χενάν δήλωσε ότι έφθασε πέρυσι στο Πεκίνο, γνωρίζοντας ότι ο γιος του, ο 21 ετών Γουέ Γουετόνγκ, είχε εργαστεί ως μάγειρας στην πρωτεύουσα. Από τότε έκανε διάφορες δουλειές – από την αποκομιδή σκουπιδιών έως τη μεταφορά υλικών κατασκευής – και είναι αυτός που προσφέρει τα περισσότερα χρήματα στην εξαμελή οικογένειά του, στην οποία περιλαμβάνεται και ο παράλυτος πατέρας του.

Στο Πεκίνο, ο Γουέ κερδίζει περίπου 200 με 300 γιουάν (31,53-47,29 δολάρια) ανά βάρδια και κοιμάται τέσσερις με πέντε ώρες την ημέρα. «Δεν νομίζω ότι είμαι για λύπηση, θέλω απλά να κάνω καλά τη δουλειά μου, να μην κλέβω, να βασίζομαι στις δικές μου δυνάμεις, στα δικά μου χέρια, να βγάζω κάποια χρήματα και να βρω τον γιο μου», δήλωσε ο ίδιος στη China Weekly News.

Δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το πτώμα

Η κινεζική αστυνομία, ωστόσο, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο γιος του Γουέ βρέθηκε νεκρός δύο εβδομάδες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του. Οι γονείς του αρνήθηκαν να δεχθούν την έκβαση αυτή, ακόμα και μετά τη διενέργεια τεστ DNA που επιβεβαίωσε την ταυτότητα του νεκρού, που βρίσκεται σε τοπικό νεκροτομείο και δεν έχει ακόμα αποτεφρωθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στη Γουεϊχάι, μιας παράκτιας πόλης στην επαρχία Σαντόνγκ όπου ζούσε ο Γουέ πριν από την εξαφάνιση του γιου του.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι από το 2021 ο Γουέ και η σύζυγός του ζητούσαν από διάφορες υπηρεσίες να αποκαταστήσουν το λάθος και να γίνουν έρευνες.

Το Reuters δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Γουέ, αλλά η σύζυγός του δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι δεν αναγνωρίζει το πτώμα στο οποίο αναφέρεται η αστυνομία της Γουεϊχάι καθώς ήταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. Πρόσθεσε ότι θέλει να γίνει ένα ακόμα τεστ DNA στην ιδιαίτερη της πατρίδα τους στην επαρχία Χενάν.

«Δεν μοιάζει με το γιο μου»

Το περιοδικό China Weekly News μετέδωσε ότι ο Γουέ είπε ότι είχε πάει σε νοσοκομείο τον περασμένο Οκτώβριο για να αναγνωρίσει ένα πτώμα, αλλά ότι δεν έμοιαζε με τον γιο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τον θάνατο του αγνοούμενου γιου του Γουέ συγκέντρωσε πάνω από 120 εκατ. θεάσεις στο Weibo με τους χρήστες να εκφράζουν τη λύπη τους ή τη δυσπιστία τους για την ανακοίνωση της αστυνομίας. Κάποιοι ζήτησαν να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση και άλλοι, όπως ο χρήστης Αγκουάρνταρ, είπαν ότι ήλπιζαν πως η COVID-19 θα βοηθούσε με κάποιο έμμεσο τρόπο να βρεθεί ο γιος του Γουέ.

«Αλλά η ζωή δεν είναι ποτέ σαν παιδικό παραμύθι», έγραψε ο Αγκουάρνταρ.

