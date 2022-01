Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας: Δωρεά 18 απινιδωτών στον Δήμο Αθηναίων

Δεκαοκτώ φορητούς απινιδωτές τελευταίας τεχνολογίας, που μπορούν να σώσουν ζωές από καρδιακή ανακοπή, δώρισε στον Δήμο Αθηναίων το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε γήπεδα, χώρους άθλησης, και στα δημοτικά ιατρεία.

Τους απινιδωτές παρέδωσε σήμερα στον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Πρόκειται για φορητές συσκευές που αναλύουν τον καρδιακό ρυθμό και εφόσον διαγνώσουν κάποιο πρόβλημα αρρυθμίας το οποίο χρίζει απινίδωσης (χορήγηση ρεύματος), τότε γίνεται χρήση τους προκειμένου να επαναφέρουν τον καρδιακό ρυθμό σε κανονική λειτουργία.

Η τοποθέτηση των 18 απινιδωτών θα γίνει στα έξι δημοτικά ιατρεία, στους αθλητικούς χώρους- γυμναστήρια Γκράβας, Ρουμελιωτών, Κυψέλης, Λεωφόρος Αλεξάνδρου, Πολυγώνου, Σεπολίων και Λένορμαν, καθώς και στα κλειστά γήπεδα που βρίσκονται στο Μετς τη Γκράβα, το Ρουφ, το Γουδί και το Κολυμβητήριο στο Σεράφειο.

Σε δήλωσή του, μετά τη συνάντησή του με τον Κ. Μπακογιάννη στο δημαρχείο Αθηνών, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλους δήμους και στα αθλητικά σωματεία «και θα δημιουργήσει μια καλύτερη ποιότητα στο κομμάτι της παρεχόμενης υπηρεσίας, ώστε να αποτρέψουμε ατυχή συμβάντα» Συγκεκριμένα ο κ. Πλεύρης ανέφερε: «Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Δήμαρχο Αθηναίων και φίλο Κώστα Μπακογιάννη για ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με δωρεές απινιδωτών, που θα βοηθήσει τους Δήμους κυρίως στο σκέλος που σχετίζεται με τις αθλητικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες πολιτισμού, δηλαδή με τον ΟΠΑΝΔΑ, καθώς επίσης και στα δημοτικά ιατρεία. Αυτό το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στα αθλητικά σωματεία τα οποία υπάρχουν, κυρίως τα ερασιτεχνικά, ώστε να βοηθήσουμε να αποτραπεί κάτι το οποίο ζούμε συχνά: Συμπολίτες μας να χάνουν τη ζωή τους επειδή εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε η δυνατότητα για έναν απινιδωτή που θα μπορούσε να τους σώσει τη ζωή. Θεωρούμε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλους δήμους και σε άλλα αθλητικά σωματεία ».

Από την πλευρά του, ο κ. Μπακογιάννης, αφού ευχαρίστησε θερμά τον υπουργό Υγείας για την προσφορά, τόνισε ότι οι απινιδωτές «αποτελούν μία πολύ μεγάλη στήριξη και μία ουσιαστική παρέμβαση, η οποία πραγματικά μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές, κυρίως στους χώρους άθλησης»: «Καλωσορίσαμε σήμερα στο Δημαρχείο Αθηνών τον Υπουργό Υγείας και αγαπητό φίλο, κ. Πλεύρη. Στη συνάντησή μας, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία συνολική ανασκόπηση της κοινής μάχης που δίνουμε στην «πρώτη γραμμή» για την καταπολέμηση της πανδημίας. Διατηρούμε μία εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Τόσο μέσω των Covid τεστ που διενεργούνται από τον ΕΟΔΥ στα δημοτικά μας ιατρεία, όσο και μέσω της κοινής μας προσπάθειας να προστατεύσουμε τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της πρωτεύουσας. Η συμβολή του Υπουργείου στις δράσεις μας για τους αστέγους, αλλά και τους χρήστες ναρκωτικών, είναι σημαντική και θα διευρυνθεί. Οι απινιδωτές που εξασφάλισε το Υπουργείο Υγείας για τον Δήμο Αθηναίων αποτελούν μία πολύ μεγάλη στήριξη και μία ουσιαστική παρέμβαση, η οποία πραγματικά μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές, κυρίως στους χώρους άθλησης. Γι’ αυτό και όλοι εμείς αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά, γνωρίζοντας, μάλιστα, πως αυτή είναι μόνο η αρχή ενός πλέγματος παρεμβάσεων οι οποίες θα «ξεδιπλωθούν» το επόμενο διάστημα για να κάνουμε καλύτερη και πιο ασφαλή την καθημερινότητα των πολιτών. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» στον Υπουργό για την πολύτιμη αυτή προσφορά στους πολίτες της Αθήνας».

