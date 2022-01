Life

Πάμελα Άντερσον: Χωρίζει και με τον πέμπτο συζυγό της Dan Hayhurst

Έμειναν μαζί μόλις ένα χρόνο !

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail, η Pamela Anderson κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον επί 13 μήνες σύζυγό της, Dan Hayhurst.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Pamela Anderson και ο πέμπτος σύζυγός τους, Dan Hayhurst, χωρίζουν μετά από μόλις 13 μήνες γάμου. Η 54χρονη ηθοποιός του Baywatch, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στην γενέτειρά της, τον Καναδά, όπου είχε μετακομίσει με τον νέο της σύζυγο πέρυσι.

