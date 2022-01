Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης: νέα καταγγελία για τον ιερέα

Νέα καταγγελία έρχεται στο φως της δημοσιότητας για τον 37χρονο ιερέα, που συνελήφθη για βιασμό ανήλικης.

Στον 37χρονο ασκήθηκε από την Εισαγγελία ποινική δίωξη για μία σειρά από βαριές κατηγορίες. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον ανακριτή για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης σε ασέλγεια, της αποπλάνησης ανηλίκου και της πορνογραφίας. Ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Τη δικογραφία ανέλαβε χθες ο εισαγγελέας Νίκος Στεφανάτος και αμέσως προχώρησε στην άσκηση δίωξης. Καθώς υπάρχουν ενδείξεις και για άλλα θύματα, ο υπολογιστής του στο σπίτι του στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς και ένα usb που είχε πάνω του έχουν κατασχεθεί.

Την ίδια ώρα, όπως προαναφέρθηκε, νέα καταγγελία νεαρής κοπέλας έρχεται στο φως, μέσω του iefimerida.gr. Πρόκειται για περιστατικό που αφορά κοπέλα 18 ετών, την οποία, όπως καταγγέλλει η ίδια, ο ιερέας, πατέρας τριών παιδιών, είχε επιχειρήσει να αποπλανήσει.

Στην καταγγελία της η νεαρή αναφέρει: «Ο κατηγορούμενος στις 4 Νοεμβρίου του 2020 με είχε προσεγγίσει και εμένα με σεξουαλικά κίνητρα. Είχαμε αναλάβει με τον φίλο μου να κάνουμε ένα γκράφιτι στο γήπεδο Άμιλλα Περιστερίου, αφού γνωρίζουμε από αυτά.

Αφού το ολοκληρώσαμε, πήγα μόνη μου στο γραφείο του στο ναό να πληρωθώ και πριν μου δώσει λεφτά άρχισε να μου κάνει περίεργες ερωτήσεις για την προσωπική μου ζωή, εάν είμαι σε σχέση και διάφορες άλλες τέτοιου είδους. Ήθελε να με πείσει να πάω στο κατηχητικό. Εγώ του είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν ασχολούμαι.

Τότε μου είπε ότι θα ήθελε να δώσει σε εμένα ένα παραπάνω ποσό για το γκράφιτι προκειμένου να με ευχαριστήσει προσωπικά. Εβγαλε δύο 20άρικα για εμένα και το φίλο μου και ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, το οποίο, όπως μου είπε, εάν το δεχόμουν θα έπρεπε να πάρει και εκείνος ένα αντάλλαγμα από εμένα.

Τότε μου εξήγησε ότι θέλει ως αντάλλαγμα μια ώρα από τη ζωή μου. Μου ζήτησε να βρισκόμαστε οι δύο μας σε ένα κτίριο που είχε πάρει ο ίδιος για το κατηχητικό και τη νεολαία, απόγευμα προς βράδυ, και μου έλεγε να μη φοβάμαι γιατί σκοπός είναι να περάσουμε καλά. Είχα απευθυνθεί στην Αστυνομία εντός 24 ωρών, ωστόσο μου είπαν ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα».

