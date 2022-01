Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: Η χειρότερη πορεία της τελευταίας 20ετίας

Οι Καταλανοί έμειναν νωρίς έξω από όλους τους στόχους τους και τους απομένει μόνο το Europa Leacue στο οποίο όμως τους περιμένει η Νάπολι.

Τη χειρότερη σεζόν της στα 20 τελευταία χρόνια βιώνει η Μπαρτσελόνα. Αποκλείστηκε από το Champions League στη φάση των ομίλων, αποκλείστηκε στη φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας (Copa del Rey), ηττήθηκε στον ημιτελικό του ισπανικού Super Cup από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ βρίσκεται 17 βαθμούς μακριά από την κορυφή της LaLiga και τους Μαδριλένους του Κάρλο Αντσελότι στο πρωτάθλημα, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ήταν η σεζόν 2002-03, όταν η Μπαρτσελόνα τερμάτισε έκτη στο πρωτάθλημα (σ.σ. τη θέση που κατέχει σήμερα) και αποκλείστηκε στο κύπελλο στους «32», ενώ στο Champions League έμεινε εκτός από τη Γιουβέντους στα προημιτελικά.

Μόνο το Europa League απομένει στους Καταλανούςγια να κάνει τη σεζόν λιγότερο «πικρή», αν καταρχάς το... επιτρέψει η Νάπολι, την οποία οι «μπλαουγκράνα» κληρώθηκαν να αντιμετωπίσουν στους «16» της διοργάνωσης.

