“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: εντυπωσιακό επεισόδιο το Σάββατο (εικόνες)

Διαγωνιζόμενοι με νούμερα και δεξιότητες που προκαλούν αίσθηση τα δίνουν όλα για να περάσουν στους ημιτελικούς.

Το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» είναι τολμηρό, συγκινητικό, έχει φαντασία, αισιοδοξία και πολλές στιγμές γεμάτες αγωνία και γέλιο!

Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου στις καρέκλες της κριτικής επιτροπής του διασημότερου σόου στον πλανήτη που επέστρεψε στον ΑΝΤ1, θα καθίσουν και πάλι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα.

Οι παρουσιαστές Νικόλας Ράπτης και Σταύρος Σβήγκος υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους, καθώς οι οντισιόν συνεχίζονται και οι συμμετέχοντες ανεβαίνουν στη σκηνή με σκοπό να περάσουν στους φετινούς ημιτελικούς του «Ελλάδα Εχεις Ταλέντο».

Ποιος από όλους θα βρεθεί πιο κοντά στη διεκδίκηση του επάθλου των 50000 ευρώ; Ποιος θα δώσει μάχη για να κερδίσει το Golden Buzzer;

Ο «Βασιλιάς της Ισορροπίας» και των μαχαιριών παίζει κυριολεκτικά με την κόψη του μαχαιριού, ένας ριψοκίνδυνος ζογκλέρ δαμάζει τη φωτιά, ένα πλήθος χορευτών από την Νάουσα κατακλύζει τη σκηνή, μία αυτοδίδακτη τραγουδίστρια από τις Φιλιππίνες παρουσιάζει το solo της ζωής της, ένας ντράμερ -που η μουσική του δρα θεραπευτικά για εκείνον- μέσα από την ιδιαίτερη προσωπική του διαδρομή γεμίζει με beat την σκηνή, δύο «άντρες με τα μαύρα» μονομαχούν με λαχανικά, μπαλάκια και σχοινιά σε μια περίεργη επίδειξη, η τέχνη του… twerking και πολλά άλλα μονοπωλούν το ενδιαφέρον μας στο επεισόδιο του Σαββάτου 22 Ιανουαρίου στις 20:00.

Σε ποιους θα πουν οι κριτές ΝΑΙ και σε ποιους ΟΧΙ; Ποιοι θα ξεσηκώσουν κοινό και κριτές με την ξεχωριστή εμφάνιση τους; Σε ποιον ανήκει τελικά το Golden Buzzer;

Το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» έρχεται το Σάββατο 22 Ιανουαρίου στις 20:00 και θα είναι μοναδικό!

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Showrunner : Περικλής Ασπρούλιας

Περικλής Ασπρούλιας Σκηνοθεσία : Περικλής Βούρθης

: Περικλής Βούρθης Βοηθός Σκηνοθέτης : Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου

: Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου Αρχισυνταξία : Νίκος Νάνος

: Νίκος Νάνος Οργάνωση Παραγωγής : Δημήτρης Κοντογιάννης

: Δημήτρης Κοντογιάννης Διεύθυνση Παραγωγής: Μιχάλης Στεφάνου

