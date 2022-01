Life

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με θανάσιμες αποφάσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές και ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν, Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:15, στον ΑΝΤ1.

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή. Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα…

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 57

Η Αντιγόνη ενημερώνει τον Δούκα για τα κρυφά σχέδια του Ακύλα, ενώ η Ρένα μετά την αποκάλυψη της Μυρσίνης δείχνει τις προθέσεις της στον Νικηφόρο. Η Δρόσω σκέφτεται την πρόταση του Δάκη να γίνει πρωταγωνίστρια στην ταινία του, αλλά ο Κωνσταντής δεν είναι τόσο ενθουσιασμένος. Ο Νικηφόρος σκαλίζει το θέμα του αεροδρομίου και προκαλεί τον Ακύλα. Η Ζωή προσπαθεί να βοηθήσει τον τσακισμένο Λευτέρη, ενώ την ίδια στιγμή ο Άγγελος βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του για να μπει στους Άβαντες. Η επιστροφή του Μπάμπη χαροποιεί όλο το χωριό.

Τρίτη 25 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 58

Ο Άγγελος εκμυστηρεύεται στη Σοφούλα το σχέδιό του για τον Θανασάκη και προσπαθούν πλέον και οι δυο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Ο Ζάχος και ο Λάμπρος συνεχίζουν τις συγκρούσεις, φέρνοντας την Ελένη σε δύσκολη θέση. Ο Νικηφόρος ανακοινώνει στην Ασημίνα κάτι που θα την καταρρακώσει. Ο Λευτέρης αποκαλύπτει στη Ζωή τα βασανιστήρια που περνάει στον στρατό και εκείνη παίρνει μια θανάσιμη απόφαση που θ’ αλλάξει τα πάντα.

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες.

Ακούστε τα ΝΕΑ συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link:

#AgriesMelisses

Facebook: @agriesmelisses.ant1tv

@agriesmelisses.ant1tv Instagram: @agriesmelisses.ant1tv

@agriesmelisses.ant1tv Twitter: @melisses_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης: νέα καταγγελία για τον ιερέα

ΕΟΔΥ για Όμικρον 2: εισαγόμενα τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα

Αγρίνιο - Κορονοϊός: μάνα και παιδιά πέθαναν μέσα σε λίγους μήνες!

Gallery