Βιασμός ανήλικης: Ανατριχίλα από τις καταγγελίες για τον ιερέα

Σοκάρουν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και κατήγγειλε η ανήλικη σε βάρος του ιερέα, στον οποίο ασκήθηκε δίωξη.

Αντιμέτωπος με βαρύτατο κατηγορητήριο που αφορά βιασμό κοριτσιού συνελήφθη, έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε από ανακριτή, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα, ο ιερέας που θα απολογηθεί για όσα του καταλογίζονται την Τρίτη το πρωί.

Ο ιερέας ήρθε ενώπιον των Αρχών μετά τη δίωξη που ασκήθηκε χθες και αφορά κατηγορίες για βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση ανηλίκου και πορνογραφικό υλικό που φέρεται να σχετίζεται με φωτογραφίες που -κατά τη δικογραφία- ο κατηγορούμενος ζητούσε να του στέλνει το κορίτσι.

Η καταγγελία φέρεται να έγινε πριν από περίπου δυο μήνες στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, από την οικογένεια του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κοπέλα είδε μια ταινία με κακοποίηση, παρέα με τις φίλες της και τότε φαίνεται να λύγισε και τους εκμυστηρεύθηκε τον εφιάλτη που έζησε, ενώ στην συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα αποκάλυψε όλα στην μητέρα της.

Η δικογραφία φέρεται να περιγράφει σοκαριστικά στοιχεία που προέκυψαν από την κατάθεση της παθούσας με τις πράξεις να έχουν τελεστεί το χρονικό διάστημα από το 2019 έως τον Μάιο του 2020, όταν το κορίτσι ήταν 14 με 15 ετών, έως τα 16.

Μάλιστα, φαίνεται να το έκανε μετά από κάθε εξομολόγηση. Την ώρα της εξομολόγησης, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η κοπέλα της έπιανε το στήθος. Ο ιερέας δεν έμενε εκεί, αλλά είχε στείλει στην κοπέλα φωτογραφίες με τα γεννητικά του όργανα.

Σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει η κοπέλα ο ιερέας την έχει βιάσει τέσσερις φορές, δυο εκ των οποίων παραφύση. Όλα έγιναν σε χώρους της εκκλησίας, υπό καθεστώς φόβου και πίεσης.

Πλέον, εξετάζεται αν ο ιερέας είχε προχωρήσει και σε άλλες τέτοιες ενέργειες, με άλλα ανήλικα κορίτσια, ενώ μια νέα καταγγελία έρχεται στο φως της δημοσιότητας για τον ιερέα.

Πρόκειται για περιστατικό που αφορά κοπέλα 18 ετών, την οποία, όπως καταγγέλλει η ίδια, ο ιερέας, πατέρας τριών παιδιών, είχε επιχειρήσει να αποπλανήσει.

