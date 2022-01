Αθλητικά

Πέλκας: Η Φενέρμπαχτσε βάζει πωλητήριο στον Έλληνα διεθνή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ η ομάδα της Κωνσταντινούπολης δεν έχει μείνει ικανοποιημένη από την απόδοση του Πέλκα κι έχει επιλέξει ήδη τον αντικαταστάτη του.

Η Φενέρμπαχτσε παραχωρεί τον Δημήτρη Πέλκα, παίρνοντας στη θέση του τον Ρόλαντ Σαλάι.

Αυτό αναφέρουν σήμερα ΜΜΕ στην Τουρκία, ανάμεσά τους και η ιστοσελίδα fotomac, που έχει τίτλο, «Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις! Ο Ρόλαντ Σαλάι στη θέση του Πέλκα», σημειώνοντας, «Η Φενέρμπαχτσε που δεν μπόρεσε να πάρει την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα από τον Δημήτρη Πέλκα, αποφάσισε να πουλήσει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ενδιάμεση μεταγραφική περίοδο. Η διοίκηση έχει ξεκινήσει επαφές για τον Ούγγρο δεξιό εξτρέμ Ρόλαντ Σαλάι, ο οποίος αγωνίζεται με τη Φράιμπουργκ στην Bundesliga».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι «η διοίκηση της Φενέρ αποφάσισε να αξιολογήσει τις προτάσεις για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, από Ελλάδα, Ρωσία και Ιταλία».

Ο Σαλάι επιβεβαίωσε πρόσφατα το ενδιαφέρον της Φενερμπαχτσέ γι' αυτόν κάνοντας like σε μια φωτογραφία του Μεσούτ Οζίλ στον λογαριασμό του στα social media. Η ομάδα της Τουρκίας θέλει να πάρει τον Σαλάι δανεικό με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” – Διπλό το κύμα κακοκαιρίας: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Γλυφάδα - Τροχαίο: Σκοτώθηκε 21χρονο παλικάρι

Ξυλοκόπησε και λήστεψε τον πατέρα του!