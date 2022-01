Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κρήτη: Κλειστά 9 τμήματα λόγω κρουσμάτων

Δείτε σε ποια σχολεία ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ καθώς περισσότεροι από τους μισούς μαθητές τμημάτων βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Την αναστολή σχολικών τμημάτων φέρνει η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Κρήτη, καθώς ξεπέρασαν το 50% συν 1, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σχετικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, στο Ηράκλειο κλειστό και σήμερα παραμένει τμήμα στο Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία και τμήμα στο Δημοτικό σχολείο Σκαλανίου. Τα εν λόγω τμήματα αναμένεται να λειτουργήσουν ξανά από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου.

Στα Χανιά, όσον αφορά τη πρωτοβάθμια, δεν λειτουργεί τμήμα στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και αναμένεται οι μαθητές να επιστρέψουν τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου. Κλειστό είναι και τμήμα του Δημοτικού σχολείου Σκινές - Φουρνές που αναμένεται να ανοίξει ξανά για δια ζώσης μάθημα τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου.

Στην δευτεροβάθμια των Χανίων, σε αναστολή τίθεται τμήμα από το Μουσικό σχολείο Θερίσσου και τμήμα από το γυμνάσιο Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά. Ένα τμήμα ακόμα έκλεισε και στο λύκειο Βουκολιών, για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Στο Λασίθι έκλεισε λόγω των κρουσμάτων ένα τμήμα στο δημοτικό σχολείο στο Κέντρι Ιεράπετρας και ένα τμήμα στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου.

