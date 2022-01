Πολιτική

Βουλή: Επίθεση χάκερ μέσω email

Πως έγινε αντιληπτή η "επίθεση" στο Κοινοβούλιο. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.



Στις 20 Ιανουαρίου 2021 μεσημβρινές ώρες η Διεύθυνση Πληροφορικής διαπίστωσε ότι ήταν σε εξέλιξη προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης σε λογαριασμούς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Βουλής από εξωτερική IP.



Άμεσα διακόπηκε η λειτουργία του web mail των χρηστών για την προστασία τους και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές.



Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι σε άμεση και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να αποτιμηθεί το περιστατικό.

