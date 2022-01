Κοινωνία

Νεκρό μωρό με εγκαύματα - Συνελήφθησαν μητέρα και γιαγιά

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο του κοριτσιού δεκαπέντε μηνών. Για το περιστατικό εχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή.



Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο ενός κοριτσιού δεκαπέντε μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, χωρίς σφυγμό.



Το άτυχο κοριτσάκι διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ νεκρό στο Νοσοκομείο Παίδων. Όπως διαπιστώθηκε, το βρέφος, περίπου ενός έτους, έφερε σοβαρά εγκαύματα στα πόδια.



Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η μητέρα και η γιαγιά του βρέφους έκαναν μπάνιο πριν από τρεις ημέρες το κοριτσάκι, χρησιμοποιώντας ωστόσο καυτό νερό, προκαλώντας του εγκαύματα.



Στην συνέχεια, το μετέφεραν σε ιδιώτη παιδίατρο ο οποίος αφότου το εξέτασε κάλεσε ο ίδιος το ΕΚΑΒ.



Κατά την παραλαβή του από τους εφημερεύοντες ιατρούς στο νοσοκομείο Παίδων διαπιστώθηκε πως το βρέφος ήταν νεκρό, ωστόσο κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Για το περιστατικό εχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή.



Από το νοσοκομείο ειδοποιήθηκε η Αστυνομία η οποία φτάνοντας στο σημείο, συνέλαβε την 32χρονη μητέρα και την 60χρονη γιαγιά του άτυχου βρέφους για αμέλεια.





