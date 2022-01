Κόσμος

Ιταλία: Ομαδικό βιασμό κατήγγειλε κόρη Ισπανού διπλωμάτη

Συγκλονισμένη η κοινή γνώμη στην Ιταλία, έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με νέες αποκαλύψεις για το πρωτοχρονιάτικο πάρτι. Τι κατήγγειλε η 16χρονη.



Θύμα ομαδικού βιασμού φέρεται να έπεσε κόρη Ισπανού διπλωμάτη σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι με ναρκωτικά στη Ρώμη. Την υπόθεση έφερε στο φως η εφημερίδα "Λα Ρεπούμπλικα".

Η κοινή γνώμη στην Ιταλία, είναι συγκλονισμένη, καθώς έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με νέες αποκαλύψεις για το πρωτοχρονιάτικο πάρτι, όπου έρεε άφθονο το αλκοόλ και γινόταν χρήση ναρκωτικών σε βίλα της Ρώμης, και το οποίο κατέληξε στον ομαδικό βιασμό της 16χρονης κόρης Ισπανού διπλωμάτη, όπως κατήγγειλε η ίδια, από πέντε αγόρια της Ρόμα Μπένε, της υψηλής κοινωνίας της ιταλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η άτυχη 16χρονη βρέθηκε κάποια στιγμή περικυκλωμένη από τους πέντε βιαστές της σε δωμάτιο της βίλας. Υπό την επήρεια ναρκωτικών, που της χορήγησαν άθελά της, αδυνατούσε να φέρει αντίσταση στα πέντε αγόρια, που την βίαζαν επί τρεις συνεχόμενες ώρες. Η ανήλικη κοπέλα βρήκε το κουράγιο να καταγγείλει τον βιασμό και ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στο πάρτι ήταν ο γιος κορυφαίου Ιταλού πολιτικού και η κόρη πασίγνωστης τηλεπερσόνας. Προφυλακίσθηκαν οι τρεις από τους βιαστές και 15 ανήλικοι για προμήθεια ναρκωτικών.

