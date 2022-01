Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός - Γεωργία: Συγκέντρωση συμπαράστασης στο Σύνταγμα (εικόνες)

Μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα με αφορμή την υπόθεση του βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.



Μαζικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα με αφορμή την υπόθεση του βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Με κεντρικό σύνθημα «Αδελφή μου εγώ σε πιστεύω», φεμινιστικές συλλογικότητες και οργανώσεις καθώς και συλλογικότητες και οργανώσεις της Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν με πορεία μέχρι το Πανεπιστήμιο ενώ κατέληξαν πάλι στο Σύνταγμα.

Οι διαδηλώτριες και οι διαδηλωτές κρατώντας πλακάτ και πανό με αντισεξιστικά και φεμινιστικά συνθήματα ζήτησαν δικαίωση για την 24χρονη κοπέλα ενώ τόνισαν ότι θα σταθούν αλληλεγγυες στον αγώνα που δίνει.

«Στεκόμαστε αλληλέγγυες σε όλα τα θύματα του κυκλώματος βιασμού και θα είμαστε εδώ να παλέψουμε μέχρι τέλους ώστε να μην βρεθεί καμία άλλη αδερφή μας στην ίδια θέση και οι θύτες να τιμωρηθούν», ανέφερε μεταξύ άλλων το κάλεσμα για τη σημερινή συγκέντρωση.