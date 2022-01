Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: Σχεδόν 2000 ανεμβολίαστοι γιατροί σε διαθεσιμότητα

Σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλοι, καθώς δεκάδες χιλιάδες γιατροί παραμένουν ανεμβολίαστοι.

Σε ολόκληρη την Ιταλία, οι γιατροί και οδοντογιατροί που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα και παύθηκαν από τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, είναι 1.913. Πρόκειται για το 0,4% των μελών όλων των διαφόρων τοπικών Ιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι μετρούν 467.611 εγγεγραμμένους, όπως έγινε γνωστό.

Παράλληλα, το ποσοστό των ανεμβολίαστων γιατρών και οδοντογιατρών, αγγίζει το 7,2% του συνόλου. «Πρόκειται, όμως, για ένα ποσοστό το οποίο συμπεριλαμβάνει και τους συναδέλφους που δεν μπορούν να εμβολιαστούν, όσους έχουν νοσήσει, ή αναγκάστηκαν για αναβάλουν την δεύτερη η τρίτη δόση για λόγους υγείας. Υπάρχουν και εκείνοι που εμβολιάστηκαν στο εξωτερικό», δήλωσε ο Φιλίππο Ανέλι, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιταλικών ιατρικών Συλλόγων.

Στις 20 του περασμένου Δεκεμβρίου, εστάλησαν 60 χιλιάδες επιστολές, σε γιατρούς που δεν είχαν καταθέσει τα αναγκαία πιστοποιητικά. Οι μισοί απέδειξαν ότι δεν έχουν πρόθεση να αποφύγουν τον εμβολιασμό. «Τώρα, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, παύθηκαν σχεδόν 2.000 μέλη μας και σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλοι», πρόσθεσε ο Ανέλι.

