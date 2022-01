Πολιτισμός

Πλάθιντο Ντομίνγκο: Η απάντησή του στις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

Τι υποστήριξε ο Ισπανός σταρ της όπερας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα El Mundo.



Ο Ισπανός σταρ της όπερας Πλάθιντο Ντομίνγκο απέκρουσε σήμερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μια εφημερίδα, τις κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης που διατυπώθηκαν σε βάρος του πριν από δύο χρόνια, υποστηρίζοντας ότι δεν έκανε τίποτα κακό και δηλώνοντας ότι μετάνιωσε που δεν μίλησε νωρίτερα.

Μια έρευνα που διενήργησε το 2020 η Αμερικανική Ένωση Καλλιτεχνών Μουσικών (AGMA) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ντομίνγκο, 81 ετών, επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά σε γυναίκες καλλιτέχνιδες. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής κατέθεσαν τουλάχιστον 35 τραγουδίστριες, χορεύτριες, μουσικοί, καθηγήτριες φωνητικής και τεχνικοί σκηνής που είπαν ότι ήταν μάρτυρες ή ότι βίωσαν την ανάρμοστη συμπεριφορά του καλλιτέχνη τα τελευταία 30 χρόνια.

Εκείνη την εποχή ο Ντομίνγκο είχε εκδώσει μια ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι σεβόταν την απόφαση των γυναικών να μιλήσουν ανοιχτά και ότι «λυπόταν πραγματικά για τον πόνο που τους προκάλεσε».

Λόγω της έρευνας η Ισπανία ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του Ντομίνγκο σε θέατρα που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Η Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης καθώς και η Όπερα του Σαν Φρανσίσκο ματαίωσαν επίσης τις παραστάσεις του ενώ ο ίδιος παραιτήθηκε από τη θέση του γενικού διευθυντή της Όπερας του Λος Άντζελες.

Η Όπερα του Λος Άντζελες, στη δική της έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δέκα κατηγορίες σε βάρος του Ντομίνγκο ήταν «αξιόπιστες». Καμία από τις υποθέσεις δεν έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Ο Πλάθιντο Ντομίνγκο, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα El Mundo, είπε ότι ποτέ δεν παρενόχλησε κανέναν και ότι αισθάνεται πως τον καταδίκασαν στο δικαστήριο της κοινής γνώμης επειδή δεν μίλησε ανοιχτά. «Το βασικό λάθος που έκανα ήταν ότι παρέμεινα σιωπηλός για τόσο πολύ καιρό», είπε στις γραπτές απαντήσεις του προς την ισπανική εφημερίδα. «Δεν μου αρέσουν οι διενέξεις. Για αυτό έκανα στην άκρη και δεν είπα την άποψή μου, ενώ παρακολουθούσα πώς, σε μια στιγμή, διαγράφηκαν χρόνια δουλειάς και προσπαθειών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ντομίνγκο, η έρευνα της AGMA ήταν μεροληπτική και δεν περιλάμβανε συγκεκριμένα γεγονότα.

Η AGMA δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσει το θέμα. Η Όπερα του Λος Άντζελες ανέφερε ότι δεν έχει να προσθέσει τίποτα πέραν της αρχικής ανακοίνωσης που είχε εκδώσει μετά τη δική της έρευνα.

Ο Ντομίνγκο επέστρεψε στην Ισπανία και εμφανίστηκε σε μια συναυλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς τον Ιούνιο, έπειτα από απουσία σχεδόν ενάμιση χρόνου από τη σκηνή. Έκτοτε εμφανίστηκε σε διάφορες χώρες και τον Ιούλιο πρόκειται να τραγουδήσει στην όπερα Ναμπούκο του Βέρντι, και πάλι στην Ισπανία.

