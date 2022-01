Κόσμος

ΗΠΑ: νεκρός αστυνομικός στο Χάρλεμ (εικόνες)

Ο νεαρός αστυνομικός δέχθηκε πυρά ενώ επιλαμβανόταν σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Τραυματίστηκε συνάδελφος του

Ένας 22χρονος αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης χθες Παρασκευή το βράδυ σε διαμέρισμα στη συνοικία Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η αστυνομία και ο δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης Έρικ Άνταμς.

«Είναι η πόλη μας ενάντια στους δολοφόνους!», τόνισε ο Άνταμς, που είναι και ο ίδιος συνταξιούχος αστυνομικός, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Αυτή δεν ήταν απλώς μια επίθεση εναντίον γενναίων αστυνομικών. Ήταν μια επίθεση εναντίον της πόλης της Νέας Υόρκης», πρόσθεσε.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν τρεις αστυνομικοί απάντησαν αργά χθες το απόγευμα στην κλήση μίας γυναίκας που ήταν αντιμέτωπη με τον βίαιο γιό της στην 135η οδό, στο βόρειο Μανχάταν, εξήγησε η αστυνομία. Αφού έφτασαν στο σημείο, ο 47χρονος άνδρας «ξαφνικά άνοιξε πυρ εναντίον τους», όπως δήλωσε η Κίσαντ Σίγουελ επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης από το νοσοκομείο του Χάρλεμ.

Επί τόπου σκοτώθηκε ένας 22χρονος αστυνομικός, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, και τραυματίσθηκε ένας συνάδελφός του, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης –που ταυτοποιήθηκε ως ο ΛαΣόν ΜανΝίλ-- έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, όμως προς το παρόν η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Συνολικά τέσσερις αστυνομικοί έχουν δεχθεί πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα. Ένας αστυνομικός δέχθηκε μια σφαίρα στο πόδι την Τρίτη καθώς προσπαθούσε να συλλάβει έναν έφηβο. Την Πέμπτη άλλος αστυνομικός τραυματίστηκε επίσης στο πόδι από σφαίρα, όταν ένας άνδρας τον πυροβόλησε μέσα από την πόρτα ενός διαμερίσματος όπου διεξαγόταν έρευνα για ναρκωτικά.

Η αύξηση της βίαιης εγκληματικότητας στη διάρκεια της πανδημίας αποτελεί μία από τις βασικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος ορκίστηκε την 1η Ιανουαρίου.

Ο Δημοκρατικός Άνταμς εξελέγη υποσχόμενος ότι θα αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα και ζήτησε από όλες τις δυνάμεις της πόλης να ενωθούν ενάντια στην βία των πυροβόλων όπλων.

«Είναι ανάγκη η Ουάσινγκτον να ενωθεί στον αγώνα μαζί μας και να δράσει τώρα για να σταματήσει την εξάπλωση των όπλων στη Νέα Υόρκη. Θα βρούμε αυτά τα όπλα και θα βρούμε αυτούς που τα έχουν στην κατοχή τους και τα χρησιμοποιούν», δεσμεύθηκε ο Άνταμς.

Η Νέα Υόρκη έχει συγκλονιστεί τις τελευταίες ημέρες και από δύο βίαιους φόνους.

Το προηγούμενο Σάββατο η 40χρονη Αμερικανίδα Μισέλ Γκο, ασιατικής καταγωγής, σκοτώθηκε όταν ένας άστεγος που έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα την έσπρωξε στις ράγες του μετρό την ώρα που εισερχόταν ένα τραίνο στον σταθμό Times Square.

Την προηγουμένη μία 19χρονη Πορτορικανή, η Κρίσταλ Μπάιρον- Νίβερ, σκοτώθηκε από έναν ληστή στο ταμείο ενός καταστήματος της αλυσίδας Burger King στο Ανατολικό Χάρλεμ.

