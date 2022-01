Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης: βανδάλισαν την εκκλησία που λειτουργούσε ο ιερέας

Το περιστατικό βιασμού ανήλικης από ιερέα έχει συγκλονίσει την κοινωνία.

Ένα ανατριχιαστικό περιστατικό έχει σοκάρει το πανελλήνιο τις τελευταίες ώρες. Πιο συγκεκριμένα, το φως της δημοσιότητας είδε καταγγελία σε ιερέα, που φέρεται ότι βίασε ανήλικη στην εκκλησία που λειτουργούσε.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο ιερός ναός του Αγίου Δημητρίου των Όπλων στα Κάτω Πατήσια, που λειτουργούσε ο 37χρονος ιερέας βανδαλίστηκε.

Πιο συγκεκριμένα, άγνωστοι π'εταξαν μπογιές στην είσοδο της εκκλησίας.

Υπενθυμίζεται πως στον 37χρονο ιερέα ασκήθηκε βαριά κακουργηματική δίωξη ενώ η με απόφαση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ο κληρικός ετέθη αυτομάτως σε αργία και παράλληλα η Αρχιεπισκοπή κίνησε ήδη τη διαδικασία παραπομπής του στην εκκλησιαστική Δικαιοσύνη.

Νωρίτερα μίλησε στον ΑΝΤ1 και ο δικηγόρος του φερόμενου ως δράστη και είπε μετακύ άλλων «δεν υπάρχει ούτε ένα μήνυμα, δεν υπάρχει ούτε μια μαρτυρία εκτός από της ανήλικης», ενώ σχετικά με το κορίτσι είπε πως «ο ιερέας από την πλευρά του μου έχει εκθέσει ότι το κορίτσι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν. Είμαι υπερασπιστής και οφείλω να περάσω στον κόσμο την δική του άποψη».

