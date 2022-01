Πολιτική

Αβραμόπουλος για Βόρεια Μακεδονία: η Ελλάδα έπρεπε να ασκήσει βέτο για ΕΕ και ΝΑΤΟ (βίντεο)

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 εκτίμησε ότι υπήρχαν λάθη στην Συμφωνία των Πρεσπών. Τι είπε για την ενεργειακή κρίση και γιατί προέβλεψε πως οι τιμές δεν θα μειωθούν. Οι αναφορές στην Τουρκία, τα Rafale και τις εκλογές.

«Βασικός όρος για τις εξωτερικές μας σχέσεις είναι η αυτοπεποίθηση και αυτό το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί στην Ελλάδα. Δυστυχώς είναι άλλο πράγμα οι ελληνοτουρκικές και άλλο οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Ευρώπη δεν έχει υιοθετήσει ακόμη κοινή εξωτερική και αμυντική γραμμή. Ρητορικά ακούγονται πολλά καλά και η ΕΕ είναι στο πλευρό της Ελλάδας, όμως πρακτικά κάθε κράτος έχει την πολιτική του και σε πολλές περιπτώσεις ακυρώνει την ρητορική αυτή», είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως επεσήμανε, είναι σημαντικό για την Ελλάδα ό,τι παράλληλα με την ενίσχυση της σε εξοπλισμούς, τείνει και χείρα για διάλογο με την Τουρκία, σημειώνοντας πως «οι πολεμοχαρείς φωνές από τις δύο πλευρές μόνο κακό κάνουν».

«Η στρατηγική της Ελλάδας οφείλει να στοχεύει στο πως θα αναδείξει τον σταθερό, γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας, καθώς είναι στο σταυροδρόμι εξελίξεων σε χώρους όπου υπάρχουν πολλά συμφέροντα, ενδεικτικά στην ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στην ανατολική Ευρώπη», υπογράμμισε ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την Συμφωνία των Πρεσπών

Ερωτηθείς για την Συμφωνία των Πρεσπών, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σημείωσε πως «έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης με την γειτονική χώρα, διότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στα Βαλκάνια μια αλλαγή συσχετισμών, καθώς επιχειρείται να σταματήσει η επιρροή της Ρωσίας στην περιοχή, γι΄ αυτό και η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πίεζαν για να δοθεί λύση».

«Δεν έπρεπε σε τίποτα εμείς να αποδεχθούμε την γλώσσα και την εθνότητα. Αυτό που κάνουν οι Βούλγαροι να βάζουν εμπόδια για να μπει η βόρεια Μακεδονία στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, έπρεπε να το είχαμε κάνει εμείς. Δεν έγινε αυτό και σήμερα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Το θέμα είναι: μπορεί να αλλάξει αυτό;. Δεν μπορεί να αλλάξει και ο κ. Μητσοτάκης το είπε πολύ σωστά ό.τι “είμαστε δεσμευμένοι με την Συμφωνία αυτή”», όπως επεσήμανε.

Ακόμη, ο κ. Αβραμόπουλος για την ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις, εκτίμησε πως «η κρίση που γονατίζει τα νοικοκυριά θα έχει βάθος και είναι δύσκολο να υποχωρήσει και να παρθούν πίσω οι ανατιμήσεις σε όλη την Ευρώπη», ενώ ως προέκταση της συζήτησης αυτής είπε πως κατά την γνώμη του «δεν θα γίνει η εισβολή στην Ουκρανία. Η Ρωσία δοκιμάζει τις αντοχές όλων».

Ακόμη, ο πολύπειρος πολιτικός επεσήμανε ότι «τα Rafale ήταν αναγκαία για την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας», αλλά και σε ότι αφορά το πολιτικό σκηνικό πως δεν υπάρχει κουλτούρα συννενόησης ούτε συχνά προτάσσεται το εθνικό από το πολιτικό συμφέρον, σημειώνοντας πως και «η εκλογολογία κάνει κακό στην πολιτική ατμόσφαιρα».

