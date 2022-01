Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης: η συγκλονιστική κατάθεση για τον ιερέα

Η ανήλικη σοκάρει με τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες που έδωσε για τις ερωτικές πράξεις με τον ρασοφόρο. Τι απαντά ο κληρικός. Βανδαλισμοί στην εκκλησία, όπου λειτουργούσε ο παπάς.

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όσον αφορά την καταγγελία για βιασμό σε ανήλικη από Ιερέα.

Η κατάθεση που έδωσε η ανήλικη μαθήτρια στις 9 Νοεμβρίου του 2021 δίνει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον εφιάλτη που έζησε από τον 34χρονο ιερέα.

Χαρακτηριστικά αναφέρει μεταξύ άλλων η ανήλικη κοπέλα: «Η αλήθεια είναι ότι έκλαιγα σχεδόν κάθε μέρα από το φόβο μου. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα κάτι να κάνω αλλά φοβόμουνα πάρα πολύ. Φοβόμουνα πάρα πολύ. Ήμουν διαλυμένη. Ένιωσα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν βίασε απλά το σώμα μου, αλλά βίασε την ψυχή μου».

Επίσης συμπλήρωσε πως η σειρά «13 Reasons Why» της έδωσε έναυσμα να μιλήσει παρά τους φόβους της: «Έτυχε να βλέπω μια σειρά που λέγεται 13 reasons why που έχει να κάνει με διάφορους βιασμούς με μια κοπέλα. Δεν ξέρω αν την ξέρετε. Ήταν ένα επεισόδιο που αυτή η κοπέλα τέλος πάντων που την βίασε αυτός και έκλαιγα για 2 ώρες. Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω, γιατί μου ήρθαν πράγματα στο μυαλό…».

Και συνέχισε: "Κατά τη διάρκεια της χρονιάς ήμουνα πολύ χάλια ψυχολογικά και δεν τα πήγαινα και τόσο καλά προπαντός στα αγγλικά. Και ο κύριος έλεγε στη μαμά μου ότι «το παιδί έχει πέσει πάρα πολύ στα μαθήματα, δεν ξέρω κάτι γίνεται να της μιλήσετε μήπως κάτι την ενοχλεί. Μήπως έχει κάτι. Δεν ξέρω εδώ και λίγο καιρό περίπου ένα χρόνο δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και τελος πάντων, συνέχεια να το λέει ο δάσκαλος μου αυτό. Και εγώ ήμουνα πολύ χάλια στην ψυχολογική μου κατάσταση. Ήμουνα ένα ράκος. Πήγαινα κάποιες φορές την κολλητή μου επειδή έκλαιγα πάρα πολύ και μου έλεγε «κάτι πρέπει να κάνεις, δεν πρέπει να το αφήσεις έτσι». Της είπα «δεν θέλω να κάνω κάτι γιατί άπλα φοβάμαι». Μου λεει «δε γίνεται όμως, βλέπεις πως είσαι;» Και της λέω «δεν ξέρω, φοβάμαι όμως. Δεν θέλω να μάθει κανείς» και μου λέει «δε γίνεται. Βλέπεις πως είσαι;» και της λέω «δεν ξέρω φοβάμαι, όμως δεν θέλω να μάθει κανείς»".

Σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης που είδε το φως της δημοσιότητας, ο 37χρονος ιερέας πατέρας 3 παιδιών, φαίνεται να της είπε: «Ωραία, τώρα ήρθε η ώρα, να σε εξετάσω, και στο άλλο κομμάτι».

Σε αυτό το σημείο περιγράφει όσα φρικτά υπέστη και μάλιστα καθώς της ασκούσε βία σε σημείο που όπως χαρακτηριστικά λέει: «Έκανε αυτή την κίνηση και νόμιζα ότι θα μου κοπεί η ανάσα και ότι θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, και του έκανα έτσι στο πόδι για να με αφήσει. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, ενώ αυτός συνέχιζε να κάνει αυτό το πράγμα, ευτυχώς που μετά τον ξαναπήρε η γυναίκα του».

Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας της όπως αναφέρει το Δικαστικό, φαίνεται η γλαφυρή περιγραφή των όσων ισχυρίζεται ότι έζησε η ανήλικη στα χέρια του ιερέα: «της αποκάλυψε ότι όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2019, που ο κατηγορούμενος την εξανάγκασε πρώτη φορά σε πεολειχία, μέσα στο όχημά του, στη συνέχεια τον Ιανουάριο του 2020, την εξανάγκασε σε ολοκληρωμένη συνουσία και παρά φύσει ασέλγεια μέσα στο χώρο του κατηχητικού της ενορίας όπου λειτουργεί, ενώ συνέχισε και έπειτα να προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις σε βάρος της, με τελευταία φορά τον Μάιο του 2020, που η κόρη της σταμάτησε να πηγαίνει στο κατηχητικό, χωρίς να αναφέρει το λόγο».

Τα περιστατικά επιβεβαίωσε η ανήλικη στην κατάθεσή της, αφού είπε χαρακτηριστικά: «στο πλαίσιο της εξομολόγησης εντός του χώρου του ανωτέρω ναού, ο κατηγορούμενος της έθετε ερωτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες αυτή δεν επιθυμούσε να απαντήσει, καθώς ένιωθε άβολα και ο κατηγορούμενος επέμενε λέγοντας της ότι αυτός είναι ο Πνευματικός της και θα πρέπει να τον έχει σαν Θεό της και να είναι τα πάντα για αυτήν, ζητώντας με αυτόν τον τρόπο υπακοή... Στο πλαίσιο της εξομολόγησης το Νοέμβριο του 2019, ο κατηγορούμενος της είπε ότι θα παίξουνε ένα «παιχνίδι», το οποίο αποτελείται από δέκα βήματα, και με πρόφαση αυτό πήρε το χέρι της και το ακούμπησε στο γεννητικό του μόριο. Η πράξη του αυτή της προκάλεσε έντονο φόβο, με αποτέλεσμα να τρέμει και να μην μπορεί να αντιδράσει, αλλά ο κατηγορούμενος συνέχιζε να τοποθετεί το χέρι της στο μόριο του, λέγοντας της ότι αυτή θα είναι η κρυφή τους σχέση και να μην πει τίποτα σε κανέναν, διότι θα κινδύνευε».

«Ακολούθως, λόγω πίεσης που δεχόταν από συχνά τηλεφωνήματα του κατηγορουμένου, μετέβη εκ νέου για εξομολόγηση. Ο κατηγορούμενος τότε της ανέφερε ότι θα προχωρήσουν στα επόμενα στάδια του «παιχνιδιού» και συγκεκριμένα λέγοντας της ότι θα εξερευνήσει το σώμα της, ως Πνευματικός της, την άγγιξε στο στήθος της μέσα από τα εσώρουχά της, πράξη που την έκανε να νιώσει άβολα και του το είπε. Παρόλα αυτά, ο κατηγορούμενος συνέχισε και την εξανάγκασε σε πεολειχία, λέγοντας της ότι δε θα της επιτρέψει να φύγει διαφορετικά» είπε και πρόσθεσε "τον Δεκέμβριο του 2019, ο κατηγορούμενος της ζήτησε να μεταβούν στο νέο χώρο όπου θα στεγαζόταν το κατηχητικό της ενορίας του, καθώς γνώριζε κάποια πράγματα για τους υπολογιστές και θα χρειαζόταν τη βοήθειά της, και η ίδια το δέχτηκε".



Αφού συναντήθηκαν και επιβιβάστηκε στο όχημά του, ξεκίνησε να της κάνει και πάλι ερωτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ ξαφνικά άλλαξε την πορεία του οχήματός του και την οδήγησε σε ερημικό στενό στην περιοχή. Εκεί, εντός του αυτοκινήτου την ακινητοποίησε με τη χρήση σωματικής βίας και αρχικά την εξανάγκασε σε πεολειχία».

«Στη συνέχεια της ζήτησε να προβούν και σε ολοκληρωμένη συνουσία, πλην όμως του δήλωσε ότι ήταν αδιάθετη και του ζήτησε να σταματήσει και να αποχωρήσουν από εκεί. Ο κατηγορούμενος το αρνήθηκε και την εξανάγκασε σε παρά φύσει ασέλγεια και αφού εκσπερμάτισε, την επέστρεψε με το αυτοκίνητό του στην οικία της, λέγοντάς της ότι θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά για το νεότερο ραντεβού τους, διότι δεν είχαν ολοκληρώσει τα βήματα του «παιχνιδιού» τους και έχουν ήδη καθυστερήσει. Έκτοτε σταμάτησε να πηγαίνει στο κατηχητικό, αποφεύγοντας τον».





«Στις αρχές Ιανουαρίου του 2020, βραδινές ώρες, ευρισκόμενη στο Ναό, όπου λάμβανε χώρα πανήγυρις, ο κατηγορούμενος, βρίσκοντάς την μόνη της και εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι που επικρατούσε, άνοιξε απότομα την πόρτα και την τράβηξε εντός του χώρου του κατηχητικού. Παρόλο που του ζητούσε επίμονα να την αφήσει να φύγει, αυτός με τη χρήση σωματικής βίας την κόλλησε στον τοίχο και την εξανάγκασε σε ολοκληρωμένη συνουσία και σε παρά φύσει ασέλγεια. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω πράξης πονούσε πάρα πολύ, φώναζε και έκλαιγε», αναφέρει σε άλλο σημείο.

Όπως περιγράφει η κοπέλα, αμέσως μετά την πράξη του ο ιερέας, μίλησε στο τηλέφωνο με τη σύζυγό του και της είπε ότι επιστρέφει, καθώς δεν μπόρεσε να βρει το παιχνίδι που του ζήτησε να αγοράσει για τον γιο του. «"Σήμερα δεν ολοκληρώσαμε τα βήματα πως πρέπει, αλλά την επόμενη θα τα ολοκληρώσουμε. Δε γίνεται το έχουμε καθυστερήσει". Και εγώ δεν μιλούσα, δεν μπορούσα, είχα μείνει άναυδη και μετά πήρε τη γυναίκα του στο τηλέφωνο και της λέει «τελικά δεν το βρήκα», λέει, «αυτό το παιχνίδι για το παιδί. Γυρνάω τώρα πίσω και θα δούμε, αν θα ξαναπάμε καμιά φορά μαζί με τα παιδιά».

Όπως περιέγραψε η ανήλικη, δεν μιλούσε γιατί «ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη. Γιατί δεν είχα βρει τόσο καιρό τη δύναμη να το κάνω αυτό, δηλαδή να έρθω και νόμιζα πως ήμουν καταδικασμένη σε αυτό το πράγμα και ότι αυτό θα με κυνηγάει για όλη μου τη ζωή, αλλά είπα ότι το σκέφτηκα και εγώ ότι δεν μπορούσα άλλο, όλο αυτό τον πόνο, όλο αυτό τον φόβο και έτσι ήρθαμε και ήρθα να το καταγγείλω. Και μετά το είπα και στην μητέρα μου και έχω αρχίσει να νιώθω πάρα πολύ δυνατή και να δίνω δύναμη στον εαυτό μου για να καταφέρω να τιμωρήσω, όχι να τιμωρήσω δεν είναι ωραία έκφραση αυτό που λέω, να πάθει σε εισαγωγικά αυτός ο άνθρωπος αυτό που πρέπει γιατί με βίασε. Με βίασε, με βίασε ενώ δεν το ήθελα. Δεν το ήθελα αυτό το πράγμα.»

«Δεν το ήθελα. Και θέλω απλά να πληρώσει για τις πράξεις του γιατί και οι φίλες μου φοβούνται και η θεία μου δεν μπορεί να με βλέπει έτσι και μου λέει ότι πρέπει να μπει φυλακή αυτός ο άνθρωπος γι’ αυτό που σου έκανε. Δεν είναι σωστό αυτό που σου έκανε. Σε αυτό το σημείο αναφέρεται ότι η μικρή ξεσπάει και πάλι σε κλάματα. Και δεν μπορώ άλλο να τον βλέπω. Τον βλέπω σε καθημερινή βάση, μπορεί να περνάει γυναίκα του με τα παιδιά του και δεν μπορώ να τον βλέπω. Κάθε φορά είναι σαν να ζω τα ίδια πράγματα και πραγματικά ξέρω ότι αυτό δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, να γίνω καλά, Αλλά δεν μπορώ άλλο να τον βλέπω, να είναι ελεύθερος έξω λες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Μου έχει κάνει τόσο μεγάλο κακό, τόσο μεγάλο κακό, που δε νομίζω να έχει καταλάβει τι κακό μου έχει προκαλέσει. Βίασε εμένα, βίασε το κορμί μου, βίασε την ψυχή μου, μου κατέστρεψε τη ζωή. Σε αυτό το σημείο οι αστυνομικοί αναφέρουν το παιδί ξεσπάει και πάλι σε κλάματα».

Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των φωτογραφιών, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, η μικρή αναφέρει χαρακτηριστικά: «με πίεζε και μου έλεγε «έλα γιατί δεν θέλεις» και το ένα, και το άλλο, λέω «όχι δεν θέλω», λέω «δεν θέλω σε καμία περίπτωση». «Έλα μου» λέει «κάντο για μένα, αφού ξέρω πόσο πολύ το θέλεις». Και λέω «δεν θέλω, να στείλω κάτι τέτοιο, δεν στέλνω ποτέ φωτογραφίες», λέω, «σε αγνώστους και ούτε στα social media ποτέ». «Έλα», μου λέει, «θα σου στείλω και γω το δικό μου (σ.σ αναφέρεται με χυδαιο τροπο στα γεννητικα του όργανα), Και τότε πιστεύω ότι θα αλλάξεις γνώμη... Και μου έστειλε το γεννητικό του μόριο, και μου λέει, «κοίτα πως είμαι τώρα», και είχα τρομάξει και πέταξα το κινητό μου. Και μου έλεγε «γιατί δεν απαντάς;». Και λέω «τι να πω»; Μου λέει «δεν σ’ άρεσε, δεν σε (σ.σ χρησιμοποιεί αγοραία διαλεκτο)….; Λέω «όχι», μου λέει «κοίτα, κάθε φορά που θα μιλάμε θα διαγράφεις τα μηνύματα για να μην δει κανένας τίποτα, να μη δει η σύζυγός μου τίποτα». Και λέω «εντάξει».

Σκέφτηκε δύο φορές την αυτοκτονία

Η νεαρή κοπέλα είπε ακόμη: «Και ήταν Αύγουστος, αρχές Αυγούστου και πήγα στο εξοχικό μας στη Λούτσα. Και την πήρα τελοσπάντων ένα βράδυ τηλέφωνο και της κάνω «θέλω να σου πω κάτι που έχει συμβεί εδώ και ένα χρόνο», και τέλος πάντων της είπα τι είχε γίνει. Άρχισε να κλαίει κι αυτή με λυγμούς. Και μου λέει «πως μπορέσες να αντέξεις όλο αυτό το χρόνο με αυτό το πράγμα»; Της λέω «δεν ξέρω πώς άντεξα». Της λέω «δεν ξέρω πραγματικά πώς άντεξα». Αφού της είπα, ότι είχα σκεφτεί, δυο φορές να αυτοκτονήσω σε εισαγωγικά. Της λέω, «όχι να αυτοκτονήσω ακριβώς» της λέω, «δεν μπορούσα άλλο. Ήθελα να τελειώνω. Δεν μπορούσα να νιώθω άλλο αυτό τον πόνο, όλο αυτό που μου έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος». Και μου λέει «θα μιλήσω οπωσδήποτε στη μαμά μου μου λέει, αν θες, θέλεις να μιλήσω στη μαμά μου;» Με ρώτησε πρώτα και της λέω «ναι να μιλήσεις στην μητέρα σου…».

Ο δικηγόρος του ιερέα, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι το πρωί του Σαββάτου και είπε μεταξύ άλλων:

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πορνογραφικού υλικού, δεν υπάρχει το παραμικρό που να αποδεικνύει ότι υπήρξε μεταξύ του ιερέα και της ανήλικης? βιασμός ή ερωτική σχέση. Δεν υπάρχει ούτε μια φωτογραφία ούτε ένα μήνυμα ούτε το παραμικρό στοιχείο. Εάν υπήρχαν μηνύματα, το κορίτσι δεν θα είχε κρατήσει ένα μήνυμα για ένα ραντεβού ή μια φωτογραφία;»

