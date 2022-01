Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστοι - 100 ευρώ: πόσοι εμβολιάστηκαν μετά την επιβολή του προστίμου

Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για τους πολίτες άνω των 60 ετών, που εμβολιάστηκαν, αφού είχαν όμως τιμωρηθεί με την πρώτη ποινή.

(εικόνα αρχείου)

Αντιμέτωποι με διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ κάνθε μήνα, είναι από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου οι πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών οι οποίοι δεν έχουν κλείσει ραντεβού εμβολιασμού κατά του Covid-19. Τη Δευτέρα, οπότε και τέθηκε σε ισχύ το μέτρο, υπολογόγίζονταν συνολικά γύρω στις 200.000 οι πολίτες της ηλικιακής κατηγορίας που δεν είχαν ακόμα εμβολιαστεί.

Τις τελευταίες πέντε μέρες, μετά δηλαδή την επιβολή του προστίμου, έχουν εμβολιαστεί 15.000 πολίτες αυτής της κατηγορίας, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς.

Ο κ. Γεωργαντάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εμφανίστηκε αισιόδοξος αναφορικά με την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα μας.

Παράλληλα σημείωσε ότι τη Δευτέρα θα δοθεί λύση ώστε να μην πληρώνουν το πρόστιμο των 100 ευρώ όσοι κάτοικοι Αμερικής έχουν εμβολιαστεί έκτος Ελλάδας άλλα έχουν γραφτεί σε ΔΟΥ εσωτερικού. Όπως είπε, τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί ο τρόπος, που θα είναι είτε μέσω του ΚΕΠ ό,τι, είτε με εφαρμογή που θα τεθεί σε λειτουργία.

Ο κ. Γεωργαντάς ξεκαθάρισε ότι όσοι είναι γραμμένοι σε ΔΟΥ εξωτερικού δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια κίνηση.

