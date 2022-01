Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Ομαδικός βιασμός: οι τοξικολογικές εξετάσεις παραδόθηκαν στην ανακρίτρια

Φως έρχονται να ρίξουν και επίσημα οι τοξικολογικές εξετάσεις για την υπόθεση της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσον αφορά στην καταγγελία που έκανε η 24χρονη κοπέλα για βιασμό της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοξικολογικές εξετάσεις βρίσκονται πλέον στα χέρια της Ε’ τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, αφότου παραδόθηκαν από το τοξικολογικό κέντρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκκρεμούν τα αποτελέσματα μίας ακόμη εξέτασης η οποία αφορά στο εύρος του αλκοόλ στο αίμα της 24χρονης. Η εξέταση αυτή αναμένεται να βγει από το αντίστοιχο εργαστήριο στη Βέρνη της Ελβετίας.

Ο φάκελος με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, όπως αναφέρει το thestival.gr, αναμένεται να ανοιχτεί τη Δευτέρα το πρωί. Τότε θα γίνουν γνωστά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Η δήλωση της Γεωργίας στον ΑΝΤ1

«Όλοι οι βιαστές ποντάρουν στο γεγονός ότι το θύμα τους θα ντραπεί να μιλήσει και να τους καταγγείλει. Η Γεωργία βγήκε με το πρόσωπο της και με την όλη στάση της και το “έσπασε” αυτό», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Θανάσης Ζιώγας, συνήγορος της 24χρονης που έχει καταγγείλει ομαδικό βιασμό την Πρωτοχρονιά, στην Θεσσαλονίκη.

Ακόμη, ο κ. Ζιώγας άφησε να εννοηθεί πως από το εργαστήριο της Ελβετίας, στο οποίο οι Αρχές στο πλαίσιο της ανάκρισης επέλεξαν να στείλουν δείγματα για εξέταση, αναμένεται να βγουν αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείχνουν πως χορηγήθηκαν “εξελιγμένα” ναρκωτικά στην 24χρονη.

Εξάδελφος της 24χρονης, συνομιλώντας με τους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη είπε πως η κοπέλα «ψυχολογικά είναι χάλια, αλλά παράλληλα είναι πολύ δυνατή. Δεν είναι λίγο αυτό που περνάει, αλλά έχει περάσει και χειρότερα, αφού έχει χάσει τους γονείς της και τον σύντροφο της».

Την περιέγραψε ως «ήσυχη κοπέλα, που δεν έδινε δικαιώματα, ήταν ήπιων τόνων παιδί και δεν προκάλεσε ποτέ προβλήματα σε κανέναν».

Εν τω μεταξύ, συγκινημένη για το κύμα συμπαράστασης που εκδηλώνεται σε όλη την Ελλάδα, δήλωσε η Γεωργία Μπίκα στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», μετά από τις καταγγελίες της για ομαδικό βιασμό τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, στην Θεσσαλονίκη.

Η δήλωση της Γεωργίας:

«Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου από την καρδιά μου για την συμπαράσταση που λαμβάνω από όλο τον κόσμο. Αυτή η υπόθεση αφορά εμένα αλλά και όλες τις γυναίκες. Παίρνω καθημερινά θάρρος από την αγάπη που λαμβάνω και με όπλο την αλήθεια θα προχωρήσω την υπόθεση μέχρι τέλους. Περιμένω τη δικαίωσή μου από τη Δικαιοσύνη γιατί καμία κοπέλα δεν πρέπει να περνάει αυτό που πέρασα εγώ. Είμαι δυνατή χάρη στη δύναμη που μου δίνει ο κόσμος ο οποίος μου συμπαραστέκεται. Είδα τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και πραγματικά συγκινήθηκα. Είμαι μια από αυτούς τους ανθρώπους».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» με την δήλωση της Γεωργίας, όσα είπε για εκείνη ο εξάδελφος της, αλλά και τις αναφορές του συνηγόρου της για την στάση της 24χρονης και τις τοξικολογικές εξετάσεις:

