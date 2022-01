Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: “φρένο” στην μείωση του ιικού φορτίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνει η έρευνα για την ανακοπή της αποκλιμάκωσης του επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή.

Ανακοπή της σταδιακής αποκλιμάκωσης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης καταγράφεται στις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται διακυμάνσεις στις τιμές του ιικού φορτίου, που ερμηνεύονται ως μία προσωρινή τάση σταθεροποίησης σε υψηλό επίπεδο διασποράς του ιού.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 19/01/2022 και της Πέμπτης 20/01/2022 είναι:

Σταθερή (+6%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 17/01/2022 και της Τρίτης 18/01/2022.

Μειωμένη (-38%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 12/01/2022 και Πέμπτης 13/01/2022

«Σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο διασποράς του ιού στην κοινότητα, με δεδομένη την υπερμεταδοτικότητα του στελέχους Όμικρον, έχουμε πει πως η ισορροπία προς μια σταδιακή βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας παραμένει εύθραυστη και δύναται να ανατραπεί, εφόσον εξαρτάται στον μεγαλύτερο βαθμό από την προσωπική στάση του καθενός έναντι της τήρησης των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Το στοιχείο το οποίο χρήζει μεγαλύτερης προσοχής αφορά το ότι από τις 7 Ιανουαρίου και μετά, ενώ παρατηρείται ταχεία αποκλιμάκωση του πολύ μεταδοτικού στελέχους Όμικρον, το πιο παθογόνο στέλεχος Δέλτα παραμένει περίπου στο ίδιο επίπεδο», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

«Σημαντικό να σπεύσουν για την αναμνηστική δόση οι άνω των 50»

Στο πλαίσιο αυτό ο πρύτανης του ΑΠΘ τόνισε ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό να σπεύσουν για την αναμνηστική τρίτη δόση του εμβολίου όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη -και ιδιαίτερα οι άνω των 50- προκειμένου να είναι προστατευμένοι έναντι του στελέχους Δέλτα, το οποίο έχει περιθώρια να διασπείρεται στην κοινότητα και να προκαλεί πιο σοβαρή νόσηση και να επιβαρύνει το σύστημα υγείας».

Μία πιθανή ερμηνεία της εξέλιξης της παρουσίας των στελεχών του SARS-CoV-2 στα λύματα από την εμφάνιση του Όμικρον και μετά, όπως αποτυπώνεται στις καμπύλες στο σχετικό διάγραμμα, έκανε ο αναπληρωτής καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ Χρυσόστομος Δόβας: «Φαίνεται ότι η ραγδαία και μαζική διασπορά του στελέχους Όμικρον κατά τη διάρκεια των εορτών αφορούσε συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα με μεγάλη κινητικότητα, κυρίως νέων, στα οποία έχει καταλείψει σημαντική ανοσία με αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση που παρατηρήσαμε. Το στέλεχος Δέλτα όμως, μετά από τόσο καιρό, έχει ήδη διαδοθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και πιθανότατα γι' αυτό και εμμένει».

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Η μοριακή μέθοδος real-time PCR, που ανέπτυξε η Ομάδα του ΑΠΘ, έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζει επιλεκτικά το τμήμα του γονιδιώματος που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ακίδα του στελέχους Όμικρον.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικός βιασμός - Ζιώγας: η Γεωργία “έσπασε” το… “ατού” των βιαστών (βίντεο)

Πέθανε ο Γιώργος Τσέλης

"Ελπίδα": Kακοκαιρία στην Αττική - Οι κλειστοί δρόμοι (βίντεο)