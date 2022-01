Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρευνα - αντικαταθλιπτικά: Πόσο αυξήθηκε η χρήση τους μέσα στην πανδημία

Τι δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ.

Δραματική αύξηση έως και 60% στη χρήση αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωσικών από το Μάρτιο του ‘19 έως το Νοέμβριο του ‘21 διαπιστώνει μελέτη του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, καθηγητής αναλυτικής Χημείας Νικόλαος Θωμαίδης, στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ».

Όσον αφορά την κοκαΐνη, η χρήση της παραμένει από το καλοκαίρι του 2020 σε υψηλό δεκαετίας, σημειώνει αύξηση γύρω στο 60% από το 2019 και αφορά περίπου το 2% του πληθυσμού της Αττικής, όπως αναφέρει ο κ. Θωμαΐδης. «Οι αναλύσεις που κάνουμε στο κέντρο επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια, μας έδειξαν ότι από το Νοέμβριο του ‘20 μέχρι το Νοέμβριο του ‘21, παρατηρήθηκε μία επιπλέον αύξηση στη χρήση των αγχολυτικών (κυρίως των βενζοδιαζεπινών, με την οξαζεπάμη να είναι η πρωταθλήτρια) της τάξης του 36%, σε σχέση με τον Μάρτιο του ‘20. Αυτά τα επίπεδα μειώθηκαν στο επόμενο διάστημα, το καλοκαίρι του ‘21 και εμφανίστηκε ξανά η ίδια περίπου χρήση το Νοέμβριο του ‘21. Δηλαδή από τη συνεχή ανάλυση των λυμάτων που κάνουμε από το Μάρτιο του 2020, φαίνεται ότι η χρήση των αγχολυτικών έχει μία περιοδικότητα. Αυξάνει από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο και στη συνέχεια μειώνεται».

Σε πολύ υψηλά επίπεδα η χρήση παρακεταμόλης

Η ίδια περιοδικότητα εμφανίζεται σε μικρότερο ποσοστό και στα αντικαταθλιπτικά, σύμφωνα με τον καθηγητή. «Ωστόσο τα επίπεδα αυτών είναι αντίστοιχα της πρώτης καταγραφής (που σε σχέση με το ‘19 είχε σημειωθεί αύξηση για κάποιες δραστικές γύρω στο 60%) και κορυφώθηκαν πάλι τον Μάρτιο του ‘21, στο παρατεταμένο λοκ ντάουν που είχαμε από το Νοέμβριο του ‘20».

Όσον αφορά τα αντιψυχωσικά, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στο διάστημα της μεγάλης οικονομικής κρίσης το ‘14 και το ‘15, αλλά μετά από αυτή τη δύσκολη περίοδο υπήρξε μία μικρή ύφεση στη χρήση τους, αναφέρει ο κ. Θωμαΐδης, για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι «το Μάρτιο του 21 παρατηρήθηκε μία αύξηση της τάξης του 58% σε σχέση με τον Μάρτιο του ‘19». Την πρώτη περίοδο της πανδημίας μέσα στο 2020 από τις αναλύσεις στα λύματα η ομάδα του καθηγητή Θωμαΐδη παρατήρησε μία μεγάλη αύξηση σε αντιβιοτικά και αντιικά. Μετά την πρώτη περίοδο, αυτά παρουσίασαν μία σχετική μείωση, διότι όπως εξηγεί ο ίδιος, άλλαξε το κοκτέιλ φαρμάκων που χορηγούν οι γιατροί στα νοσοκομεία. Ωστόσο επισημαίνει ότι παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η χρήση παρακεταμόλης. «Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον το εύρημα ότι και αυτή έχει την κορύφωση της τον Ιανουάριο με Μάρτιο του ‘21, το καλοκαίρι υπάρχει πτώση και μετά πάλι άνοδος».

