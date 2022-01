Πολιτική

Κορονοϊός - ΣΥΡΙΖΑ: η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συνθηκολογήσει με τον θάνατο

Δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας εξαπολύει η Κουμουνδούρου.

Νέα επίθεση στην Κυβέρνηση για την πανδημία, την διαχείριση της και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη της, κάνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος.

Σε δήλωση του, ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει:

«Με 500 απώλειες μέσα σε πέντε μέρες η κ. Γκάγκα υποστηρίζει ότι "δεν πρέπει να μας προβληματίζουν οι θάνατοι".

Μας προτρέπει να "κάνουμε υπομονή" και υπόσχεται ξανά ένα κανονικό Πάσχα.

Η χώρα βρίσκεται δυο φορές πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. σε απώλειες αναλογικά με τους κατοίκους.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συνθηκολογήσει με τον θάνατο.

Αυτό που χρειάζεται δεν είναι υπομονή, αλλά ενίσχυση του ΕΣΥ και πολιτική αλλαγή».

Μέσα σε πέντε μέρες είχαμε 492 απώλειες. Παραμένουμε δυο φορές πάνω από τον μ.ο. της Ε.Ε.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ένοχη για την υγειονομική τραγωδία που ζει η χώρα. https://t.co/XQ2y2Wdkgh — Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) January 22, 2022

