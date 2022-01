Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: παιδάκι χάθηκε από σχολείο

Τι συνέβη στο σχολείο στον Άγιο Δημήτριο.

Ένα απίστευτο περιστατικό, συνέβη στον Άγιο Δημήτριο και μάλιστα σε σχολείο.

Συγκεκριμένα το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τρίτη, όταν ο πατέρας του παιδιού πήγε να το παραλάβει το μεσημέρι από το νηπιαγωγείο. Τότε οι δασκάλες αφού το αναζήτησαν διαπίστωσαν ότι ο 7χρονος είχε χαθεί.

Ο πατέρας του παιδιού κάλεσε άμεσα την αστυνομία και ευτυχώς, περαστικοί που αντίκρισαν τον μικρούλη να περιφέρεται μόνος και αβοήθητος δεν αδιαφόρησαν και μετέφεραν το παιδάκι στο αστυνομικό τμήμα από όπου το παρέλαβε ο πατέρας.

Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου και μια ακόμη νηπιαγωγός συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο όμως ο πατέρας δεν άσκησε ποινική δίωξη κατά των υπευθύνων.

