Θεσσαλονίκη – ομαδικός βιασμός: Συγκινημένη από τη συμπαράσταση του κόσμου η Γεωργία

Οι τοξικολογικές εξετάσεις βρίσκονται πλέον στα χέρια της ανακρίτριας. Τι δήλωσε η 24χρονη αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Για τέταρτη φορά κατέθεσε χθες στις αρχές η 24χρονη που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Η νεαρή γυναίκα προσκόμισε ακόμη και τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τους εμπλεκόμενους το μοιραίο βράδυ. Παράλληλα προχωρά και η έρευνα για το κύκλωμα μαστροπείας, που φαίνεται να κρύβεται πίσω από τον βιασμό της 24χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοξικολογικές εξετάσεις βρίσκονται πλέον στα χέρια της Ε’ τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, αφότου παραδόθηκαν από το τοξικολογικό κέντρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκκρεμούν τα αποτελέσματα μίας ακόμη εξέτασης η οποία αφορά στο εύρος του αλκοόλ στο αίμα της 24χρονης. Η εξέταση αυτή αναμένεται να βγει από το αντίστοιχο εργαστήριο στη Βέρνη της Ελβετίας.

Την ίδια στιγμή, μια μεγάλη αγκαλιά έχει ανοίξει για την 24χρονη που έπεσε θύμα βιασμού σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου. Η νεαρή γυναίκα, συγκινημένη από το κύμα συμπαράστασης, ευχαρίστησε τον κόσμο μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι».

«Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου από την καρδιά μου για την συμπαράσταση που λαμβάνω από όλο τον κόσμο. Αυτή η υπόθεση αφορά εμένα αλλά και όλες τις γυναίκες. Παίρνω καθημερινά θάρρος από την αγάπη που λαμβάνω και με όπλο την αλήθεια θα προχωρήσω την υπόθεση μέχρι τέλους. Περιμένω τη δικαίωσή μου από τη Δικαιοσύνη γιατί καμία κοπέλα δεν πρέπει να περνάει αυτό που πέρασα εγώ. Είμαι δυνατή χάρη στη δύναμη που μου δίνει ο κόσμος ο οποίος μου συμπαραστέκεται. Είδα τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και πραγματικά συγκινήθηκα. Είμαι μια από αυτούς τους ανθρώπους».

Στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών έχουνε μπει οι κλήσεις και τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει η 24χρονη με τους εμπλεκόμενους τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, λίγες ώρες, πριν το βιασμό της. Το θύμα, παρουσία ψυχολόγου κατέθεσε εχθές, για μία ακόμη φορά περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια τη φρίκη που έζησε.

Για 5 τουλάχιστον ώρες, κατέθετε στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και ο 33χρονος που φέρεται ότι κάλεσε την 24χρονη στο πάρτι. Κατασχέθηκε, το κινητό του τηλέφωνο, όπως και των άλλων ατόμων που βρίσκονται στην Αθήνα και φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Παράλληλα οι ανακριτικές αρχές τρέχουν και δεύτερη έρευνα για την ύπαρξη κυκλώματος μαστροπείας. Στο φως της δημοσιότητας έχουν έρθει και νέες συνομιλίες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, στα μηνύματα που αντάλλαξε επιχειρηματίας, με γυναίκα μεσάζοντα, φαίνεται ο τρόπος που ....ψάρευαν κορίτσια για τα πάρτι που διοργάνωναν.

ΓΥΝΑΙΚΑ : Δεν υπάρχει αυτή σίγουρα πρέπει να μπεις στο πρόγραμμα για την επόμενη φορά.

ΓΥΝΑΙΚΑ : Φοβερό είναι πρέπει σίγουρα όταν ξανάρθεις αυτή.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ : ναι πρέπει να μιλήσει με Μ... Γιατί εκεί αν θυμάσαι μου έστελνε συνέχεια. Για ξεκίνα προεργασία. Θα έρθω αυτή τη βδομάδα

ΓΥΝΑΙΚΑ: Τι λες, μου έφτιαξες τη μέρα. Ξεκινάω τώρα. Εννοείται θυμάμαι, σχεδόν γυμνές selfie έστελνε μόλις πρωτομιλήσατε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΑΣ: Για φτιάξε αυτά.

ΓΥΝΑΊΚΑ: Θα τη στείλω ότι θα κάνουμε ένα μάζεμα το ΣΚ και μετά θα την πω ότι έρχεσαι και εσύ και να έρθει να τη δούμε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΑΣ: ΟΚ. Ναι, μην πεις για μένα ακόμη. Γιατί μιλάει με Μ.... Οι Κρητικές είναι πάνω;

ΓΥΝΑΊΚΑ: Η Α... θα έρθει σε δύο εβδομάδες. Η άλλη, η Κρητικιά είναι εδώ και είναι μέσα για πάρτι το ΣΚ. Έτσι. Εκεί ξεκίνησαν όλα.

