Νόβακ Τζόκοβιτς: Σε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο μετά την απέλαση

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποφάσισε να επισκεφτεί ένα μοναστήρι στο Μαυροβούνιο ώστε να βρει την ηρεμία μετά την μεγάλη περιπέτεια και τη απέλασή του από την Αυστραλία.

Το Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο -εν εξελίξει- Australian Open, αφού απελάθηκε από την Αυστραλία για υγειονομικούς λόγους, καθ’ότι ανεμβολίαστος για τον κορονοϊό.

Ο Σέρβος πρωταθλητής, που δεν έχει κρύψει την έντονη σχέση του με τη θρησκεία, αποφάσισε αυτές τις ημέρες να επισκεφτεί ένα μοναστήρι στο Μαυροβούνιο.

Συγκεκριμένα το μοναστήρι του Όστρογκ, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Βασίλειο, όπου και παρέμεινε αρκετές ώρες την Παρασκευή (21/1) με στόχο να βρει ηρεμία και να αποφασίσει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα Μέσα στη Σερβία.

Imali smo dobre goste danas pic.twitter.com/ZjHZIGgTj6