“Ελπίδα” - Υπουργείο Εργασίας: Μέτρα για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους

Ειδικές οδηγίες για τους διανομείς. Με τι οφείλουν να τους εφοδιάσουν οι εργοδότες τους. Τι θα γίνει με τυχόν καταγγελίες.

Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους υπενθυμίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αφορμή τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την επικράτηση αντίξοων καιρικών συνθηκών σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, «οι εργοδότες οφείλουν να μεριμνούν, ώστε, με βάση την εργατική νομοθεσία, να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στην προκειμένη περίπτωση οφείλουν λάβουν ιδιαίτερη μέριμνα για όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Επιπλέον, για τους εργαζόμενους διανομείς, οι εργοδότες οφείλουν, εάν δεν το έχουν κάνει, να εφοδιάσουν τους διανομείς άμεσα με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας, κ.λπ.). Προέχει η προστασία των εργαζόμενων διανομέων, κυρίως δε κατά τις βραδινές ώρες, που οι συνθήκες θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολες».

«Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες καταγγελίες γίνουν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την παραβίαση των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων θα εξεταστούν όλες με την απαιτούμενη προσοχή και αυστηρότητα» επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ανακοίνωσή του.

Σε δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Σκουρλέτη, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, «είναι εξαιρετικά σημαντικό η Πολιτεία να σταματήσει να κλείνει τα μάτια απέναντι στα προβλήματα αυτών των εργαζομένων. Οι τροπολογίες που κατέθεσε τον Ιανουάριο του 2021 στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά courier και delivery, αλλά και των συσκευαστών, ανέδειξαν αυτά τα ζητήματα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζει και οφείλει να επανεξετάσει τη θέση της. Να ενταχθούν αυτοί οι εργαζόμενοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, να αναγνωρίζεται η μισθωτή σχέση εργασίας, η οποία αντικαθίσταται εκβιαστικά από υποτιθέμενες εργολαβικές σχέσεις, να καθορίζεται με ακρίβεια η ειδικότητά τους, πρόβλημα που εντοπίζεται κυρίως στους διαλογείς / συσκευαστές, με ασφαλιστικές και οικονομικές επιπτώσεις εις βάρος τους (…) Η υγειονομική κρίση άλλαξε πολλά και επέσπευσε αλλαγές. Ο ρόλος των ταχυμεταφορών με δίκυκλο, μαζί με τον μηχανισμό υποστήριξής τους, έχει αναβαθμιστεί και δεν μπορεί να συνεχίσουν να αποτελούν πρότυπο αυθαιρεσίας και εκμετάλλευσης. Χρειάζεται άμεση παρέμβαση και να εισακουστούν οι συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζομένων».

