Πυροβολισμοί στη Βούλα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι τραυματίες είναι τρεις.

Αναστάτωση επικράτησε στη Βούλα το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ακούστηκαν πυροβολισμοί μετά από διαπληκτισμό τεσσάρων αντρών.

Το περιστατικό συνέβη έξω από έναν φούρνο. Κάποιος ακούγοντας τους πυροβολισμούς κάλεσε το 100.

Στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες αλλά και ένα μαχαίρι.

Οι τρεις τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας. Δεν υπάρχουν ακόμη ακριβείς πληροφορίες για την εθνικότητα των ανδρών αλλά και για το πως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

