Κορονοϊός – Κύπρος: Μείωση των ημερών καραντίνας μετά από επαφή με κρούσμα

Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου έδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μείωση της περιόδου του αυτοπεριορισμού

Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου έδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μείωση της περιόδου του αυτοπεριορισμού από 14 σε 10 ημέρες, για όσα άτομα αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος κορονοϊού και βάσει του πρωτοκόλλου υποχρεούνται να αυτοπεριοριστούν.

Η απόφαση τίθεται σε εφαρμογή στις 24 Ιανουαρίου 2022 και τα άτομα που ήδη διανύουν τον περιορισμό τους ως στενές επαφές, θα μπορούν μετά την 10η ημέρα να αποδεσμευτούν.

Αποδέσμευση νωρίτερα από τις 10 ημέρες μπορεί να γίνει με εργαστηριακή εξέταση PCR test με αρνητικό αποτέλεσμα την 7η ημέρα από την επαφή, ή αργότερα με ιδία έξοδα.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του πρωτοκόλλου διαχείρισης των στενών επαφών επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού COVID19 υποχρεούνται να αυτοπεριοριστούν:

-άτομα που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού,

-άτομα που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και έχει παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών,

-άτομα που δεν ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα (διδοσικό εμβόλιο)

-άτομα που νόσησαν και έχει παρέλθει η περίοδος των 90 ημερών.

