Αθλητικά

ΟΦΗ – Παναιτωλικός: Έβρεξε… γκολ στο Ηράκλειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη νίκη για τους Αγρινιώτες που σόκαραν τους γηπεδούχους.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο Παναιτωλικός που πέρασε και από το Ηράκλειο κερδίζοντας τον ΟΦΗ με 4-2 σε αναμέτρηση, για την 19η αγωνιστική της Super League. Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι Μεντόσα (8΄), Κορνέλιους (+45΄), Καρέλης (53΄) και Βέργος (+90΄), ενώ για τους γηπεδούχους σκόραρε ο Νέιρα στο 43΄ και στο 66΄.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν πιο επιθετικά τον αγώνα και κέρδισαν πέναλτι στο 8΄ όταν ο Μαρινάκης ανέτρεψε τον Μόρσεϊ στην περιοχή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μεντόσα, με τον τερματοφύλακα των κρητικών Μπόι Βάτερμαν να αποκρούει αρχικά για να ανοίξει τελικά το σκορ ο Μεντόσα στην επαναφορά.

Οι Κρητικοί ανέβασαν την απόδοσή τους και έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 14΄ όταν ο Μαρινάκης έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Ντε Γκουζμάν πάσαρε με κεφαλιά στον Λάμπρου ο οποίος έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Μελίσσα.

Η ισοφάριση για τους γηπεδούχους ήρθε τελικά στο 43΄ όταν μετά από κάθετη πάσα του Βούρου ο Νέιρα εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδράνεια της ομάδας του Αγρινίου και έγραψε το 1-1.

Δύο λεπτά αργότερα (45΄) και μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπαρμπόσα, ο Κορνέλιους έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βάτερμαν και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον Παναιτωλικό.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως και το πρώτο αφού μετά το πέρας οκτώ λεπτών (53΄) οι φιλοξενούνενοι σημείωσαν και πάλι τέρμα αυτή τη φορά με τον Καρέλη που εκμεταλλεύτηκε άριστα τη σέντρα του Μεντόσα και ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 3-1.

Στο 66ο λεπτό ο Νέιρα με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα κατάφερε να μειώσει σε 3-2 για τους Κρητικούς ενώ στο 80΄ οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσουν όταν ο Μελίσσας απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Νέιρα και ενώ νωρίτερα ο Κορνέλιους είχε ανατρέψει τον Ντουρμισάι στην περιοχή.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν για την ισοφάριση αλλά το γκολ ήρθε από την πλευρά του Παναιτωλικού όταν στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Βέργος βγήκε στην αντεπίθεση και πλάσαρε εύστοχα διαμορφώνοντας το τελικό 4-2.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Κίτρινες : Νέιρα - Μεντόσα, Μπαρμπόσα, Κορνέλιους

ΟΦΗ: Βάτερμαν, Μαρινάκης (83΄ Στάικος), Βούρος, Διαμάντης, Μπαλογιάννης, Μεγιάδο, Ντε Γκουζμάν (60΄ Φαν Ντάινεν), Τοράλ (83΄ Ναμπί), Τσιλιανίδης (46΄ Ντουρμισάι), Νέιρα, Λάμπρου.

Παναιτωλικός: Μελίσσας, Χουχούμης, Κορνέλιους, Μάλης, Λούι, Μάρτενσον, Φλόρες, Μόρσεϊ (82΄ Αποστολάκης), Μεντόσα (67΄ Ντουάρτε), Μπαρμπόσα (71΄ Τσιγγαρας), Καρέλης (82΄ Βέργος).

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: αρνήθηκε να πληρώσει και επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Νόβακ Τζόκοβιτς: Σε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο μετά την απέλαση

Άγιος Δημήτριος: παιδάκι χάθηκε από σχολείο