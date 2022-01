Υγεία - Περιβάλλον

Flurona - Αργεντινή: Τρίχρονο αγόρι το πρώτο κρούσμα

Τη διπλή ταυτόχρονη μόλυνση ενός ασθενούς με κορονοϊό και γρίπη καταγράφηκε στην Αργεντινή.

Τη διπλή ταυτόχρονη μόλυνση ενός ασθενούς με κορονοϊό και γρίπη καταγράφηκε στην Αργεντινή. Όπως έγινε γνωστό στην ανατολική επαρχία Σάντα Φε εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της «flurona», με άλλα λόγια της ταυτόχρονης μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό και από τον ιό της γρίπης.

Οι αρχές της Αργεντινής επιβεβαίωσαν τη διπλή μόλυνση γρίπης και κορονοϊού ενός αγοριού τριών ετών, διαβεβαιώνοντας πως το παιδί πήγαινε καλά και επρόκειτο να μεταφερθεί στη γενική πτέρυγα του νοσοκομείου όπου έχει εισαχθεί.

Ο μικρός νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων Ορλάντο Αλάσια της Σάντα Φε, της ομώνυμης πρωτεύουσας της επαρχίας, καθώς παρουσίασε «επιληπτικές κρίσεις».

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αποκάλυψαν τη διπλή μόλυνση, εξήγησε ο Οσβάλντο Γκονσάλες Καρίγιο, ο διευθυντής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

«Είναι πολύ συχνό να διαπιστώνουμε ότι ασθενείς έχουν προσβληθεί από δύο ιούς, αλλά ποτέ πριν δεν είχαμε αυτόν τον συνδυασμό», διευκρίνισε.

Το πρώτο κρούσμα της «flurona» σε παγκόσμια κλίμακα εντοπίστηκε στο Ισραήλ.

