Τζο Μπάιντεν - Κάμαλα Χάρις: Θα υπερασπισθούν το δικαίωμα στην άμβλωση

Υποσχέθηκαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους για να υπερασπισθούν το δικαίωμα στην άμβλωση, το οποίο απειλείται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις υποσχέθηκαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους για να υπερασπισθούν το δικαίωμα στην άμβλωση, το οποίο απειλείται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Το συνταγματικό δικαίωμα που κατοχυρώθηκε με την απόφαση Roe v. Wade (1973) «δέχεται επίθεση όπως ποτέ στο παρελθόν», δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους με την ευκαιρία της 49ης επετείου από την ιστορική αυτή απόφαση.

«Είναι ένα δικαίωμα, το οποίο, κατά την γνώμη μας, θα πρέπει να εγγραφεί στην νομοθεσία και εμείς δεσμευόμαστε να το υπερασπισθούμε με όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε».

Χωρίς να χρησιμοποιούν τον όρο άμβλωση στην ανακοίνωσή τους, γεγονός που επισημάνθηκε από ορισμένους υπέρμαχους των αμβλώσεων, ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις απόπειρες περιορισμού της πρόσβασης σε φροντίδα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας», ιδιαίτερα στο Τέξας, στο Μισισίπι και σε άλλες πολιτείες.

Το δικαίωμα στην άμβλωση στις ΗΠΑ, το οποίο δεν κατοχυρώνεται με ομοσπονδιακό νόμο, διέπεται από την απόφαση Roe v. Wade του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο είχε αποφανθεί στην ιστορική απόφασή του 1973 ότι το αμερικανικό σύνταγμα εγγυάται το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και επιβεβαίωσε το 1992 το δικαίωμα αυτό για όσο διάστημα της κύησης το έμβρυο δεν είναι βιώσιμο, δηλαδή μέχρι τις 22 έως 24 εβδομάδες της κύησης.

Ομως εξαιτίας της αλλαγής των ισορροπιών στην σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο πλέον κυριαρχείται από συντηρητικούς δικαστές, πολλές πολιτείες, όπως το Τέξας, εξαπέλυσαν την επίθεση κατά της απόφασης Roe v. Wade υιοθετώντας περιοριστικούς για την άμβλωση νόμους, ορισμένοι από τους οποίους αντιβαίνουν προς την νομολογία, για να προκαλέσουν την παραπομπή του θέματος στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Χθες, χιλιάδες Αμερικανοί αντιτιθέμενοι στις αμβλώσεις συγκεντρώθηκαν την Ουάσινγκτον σε αισιόδοξη ατμόσφαιρα, πεπεισμένοι ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα ανατρέψει την απόφαση Roe v. Wade.

