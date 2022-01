Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Σε θαλάσσιο χώρο εντοπίστηκε το επίκεντρο της νυχτερινής επίσκεψης του “Εγκέλαδου”.

Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», σημειώθηκε στις 02:45 στον θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 76 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Ζάκρος, στον νομό Λασιθίου Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 17,5 χιλιόμετρα.

