Οικονομία

ΕΕ- Σίμσον: αγωνία για τα αποθέματα φυσικού αερίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διμέτωπη προσπάθεια για αύξηση των προμηθειών και “ανακούφισης” των τιμών, που έχουν εκτοξευθεί, λόγω της στάσης της Ρωσίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε συνομιλίες με τους εταίρους της για την δυνατότητα αύξησης της προμήθειας φυσικού αερίου, δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον μετά την συνάντηση με τους ευρωπαίους υπουργούς Ενέργειας στην Γαλλία. Η μείωση της τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο στην Ευρώπη, η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην μείωση της ροής από την Ρωσία, έχει προκαλέσει την εκτόξευση των τιμών. Η Μόσχα αρνείται ότι χειραγωγεί την ροή.

Η Ευρωπαία Επίτροπος δήλωσε ότι θα συμμετάσχει σε διασκέψεις στο Αζερμπαϊτζάν και τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, για να συζητήσεις τρόπους για την αύξηση της τροφοδοσίας της Ευρώπης. Τα επίπεδα των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «ασυνήθιστα χαμηλά αυτήν την εποχή του έτους», είπε στους δημοσιογράφους.

Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας συναντήθηκαν στην Αμιέν για να συζητήσουν τις συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν στην αγορά, λόγω της ουκρανικής κρίσης και της σημαντικής μείωσης των ροών από την Ρωσία τους τελευταίους μήνες, δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος, τονίζοντας πως «το μήνυμά μου είναι ότι η Ευρώπη έχει μία ισχυρή και καλά διαφοροποιημένη υποδομή φυσικού αερίου και σαφείς διαδικασίες αλληλεγγύης σε περίπτωση ανάγκης. Αλλά οφείλουμε να παραμείνουμε σε υψηλή επιφυλακή, να βελτιώσουμε την ετοιμότητα έναντι των κινδύνων και να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών».

Η Κάντρι Σίμσον επεσήμανε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρουσιάσθηκε τον Δεκέμβριο και προβλέπει την αναθεώρηση των κανόνων προμήθειας φυσικού αερίου για την βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των χωρών μελών ως προς την δημιουργία αποθεμάτων.

«Στόχος είναι η επίτευξη αποτελεσματικότερης χρήσης των δυνατοτήτων αποθήκευσης και η διασφάλιση επαρκών επιπέδων αποθεμάτων. Αλλά...η μόνη διαρκής λύση στην εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα...είναι η ολοκλήρωση της πράσινης μετάβασης», επεσήμανε η Επίτροπος.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη

Καιρός - “Ελπίδα”: πολικό ψύχος, χιόνια και βοριάδες την Κυριακή