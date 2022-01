Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: η “πανδημία” καλπάζει στην χώρα

Δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καταγράφηκαν μέσα σε 24 ώρες στην γειτονική χώρα, ενώ τριψήφιος ήταν ο αριθμός των θανάτων,

Το τουρκικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ό,τι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 72.856 κρούσματα του SARS-CoV-2 έπειτα από 417.161 τεστ, με τις καταγεγραμμένες μολύνσεις να φθάνουν τις 10.881.626.

Οι θάνατοι 187 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων στους 85.784 νεκρούς από την 11η Μαρτίου 2020, όταν εκδηλώθηκε η πανδημία του νέου κορονοϊού στην Τουρκία.

Από τη 14η Ιανουαρίου 2021 έχουν εμβολιαστεί πλήρως για την COVID-19 κάπου 52,25 εκατομμύρια άνθρωποι –επί συνόλου πληθυσμού 83 εκατ.–, ενώ συνολικά έχουν χορηγηθεί 140,66 εκατ. δόσεις, συμπεριλαμβανομένων αναμνηστικών.

