Κόσμος

Πετρελαιοκηλίδα: Το Περού κήρυξε “κατάσταση περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδιάκοπες οι προσπάθειες για τον καθαρισμό της περιοχής από τις ποσότητες αργού πετρελαίου. Πως συσχετίζεται το ατύχημα με την έκρηξη ηφαιστείου στα νησιά Τόνγκα.

Η περουβιανή κυβέρνηση κήρυξε χθες Σάββατο «κατάσταση περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης», μέτρο με ισχύ 90 ημερών, στην παραθαλάσσια περιοχή που πλήττεται από τη διαρροή 6.000 βαρελιών αργού πετρελαίου πριν από μια εβδομάδα.

Με το μέτρο αυτό, οι αρχές επιδιώκουν να εξασφαλίσουν «βιώσιμη διαχείριση» των πληγεισών περιοχών, προχωρώντας σε «εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού», ώστε να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος της καταστροφής.

Οι περουβιανές ακτές βόρεια της Λίμας έχουν μολυνθεί από το πετρέλαιο που χύθηκε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης αργού από δεξαμενόπλοιο στο διυλιστήριο Λα Παμπίγια, που ανήκει στην ισπανική πετρελαϊκή εταιρεία Repsol, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το διυλιστήριο, το ατύχημα, την 15η Ιανουαρίου, προκλήθηκε από τα ξαφνικά και σφοδρά κύματα, το τσουνάμι που οφειλόταν στην ηφαιστειακή έκρηξη στα νησιά Τόνγκα. Το δεξαμενόπλοιο, το Mare Doricum, υπό ιταλική σημαία, μετέφερε 965.000 βαρέλια αργού.

Για το περουβιανό υπουργείο Περιβάλλοντος, η κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης δικαιολογείται από το γεγονός ότι η πετρελαιοκηλίδα «αποτελεί ξαφνικό συμβάν που έχει μεγάλο αντίκτυπο στο θαλάσσιο οικοσύστημα υψηλής βιοποικιλότητας» και εγείρει «μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία».

Στην ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι η Repsol είναι βραχυπρόθεσμα υπεύθυνη για την κατάρτιση σχεδίου δράσης.

Από τη δική της πλευρά, η Repsol εκτιμά ότι δεν φέρει ευθύνη για την καταστροφή, εφιστώντας την προσοχή στο ότι οι περουβιανές αρχές δεν είχαν προχωρήσει στην έκδοση καμιάς προειδοποίησης για τις πιθανές συνέπειες της ηφαιστειακής έκρηξης στα Τόνγκα.

Η εταιρεία έχει πάντως αναπτύξει εξειδικευμένες ομάδες και εξοπλισμό για να αντιμετωπιστεί η ρύπανση στο νερό και στη γη.

Σύμφωνα με τις περουβιανές αρχές, η πετρελαιοκηλίδα κινείται, παρασυρόμενη από θαλάσσια ρεύματα, προς βορρά, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη χλωρίδα και την πανίδα σε δύο προστατευόμενες περιοχές.

Έχει πλέον μολύνει 21 παραλίες, προκάλεσε τον θάνατο θαλασσινών και πτηνών και έχει οικονομικές συνέπειες δυνητικά καταστροφικές – στερεί από τους αλιείς το βιός τους και εκμηδενίζει τις επισκέψεις τουριστών στην περιοχή.

Το Περού αξίωσε την Τετάρτη η Repsol να καταβάλει αποζημιώσεις στους πληγέντες. Της έδωσε δέκα ημέρες για να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες απορρύπανσης.?

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΕ- Σίμσον: αγωνία για τα αποθέματα φυσικού αερίου

Σεισμός στην Κρήτη

Καιρός - “Ελπίδα”: πολικό ψύχος, χιόνια και βοριάδες την Κυριακή