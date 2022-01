Πολιτική

"Ελπίδα" - Πολιτική προστασία: οδηγίες για την κακοκαιρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη.

Σε χαμηλά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία και σήμερα στην Ελλάδα με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις. Συγκεκριμένα πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή χιονόνερο αναμένονται στα πεδινά και παραθαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου και τοπικές χιονοπτώσεις σε περιοχές πάνω από τα 300 μέτρα, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται ακόμα και σε πεδινά και παραθαλάσσια τμήματα των νησιών του Αιγαίου, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα ανατολικά τμήματα της Μαγνησίας.

Βροχή ή χιονόνερο αναμένεται στα πεδινά και παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης και στα δυτικότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο πάνω από τα 200-400 μέτρα. Οι χιονοπτώσεις στην Εύβοια, στα νησιά του Αιγαίου και στα ορεινά της Κρήτης θα είναι τοπικά ισχυρές. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθεί παγετός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα επικρατήσουν συνθήκες ολικού παγετού.

Η θερμοκρασία -σε πολύ χαμηλά επίπεδα και σε περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και νότια- θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -14 έως 0 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από -12 έως 5, στην Ήπειρο από -12 έως 6 βαθμούς, στη Θεσσαλία από -13 έως 5, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -11 έως 7, στα νησιά του Ιονίου από -1 έως 6 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από -2 έως 3 βαθμούς, και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από -2 έως 7 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 7 Μποφόρ στα πελάγη.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Τα φαινόμενα μετά τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -3 έως 5 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 Μποφόρ και στο Θερμαϊκό έως 5-6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -3 έως 3 βαθμούς.

Κλειστοί δρόμοι στην Αττική

Λόγω χιονόπτωσης, πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους εξής δρόμους: 1) ΠEPIΦEPEIAKH OΔOΣ ΠENTEΛHΣ-NEAΣ MAKPHΣ AΠO TO YΨOΣ TOY NOΣOKOMEIOY "414 ΣNEN" EΩΣ ΘEΣH "AΓIOΣ ΠETPOΣ" KAI 2) ΔEPBENOXΩPIΩN AΠO TO YΨOΣ THΣ KANTINAΣ ME THN EΠΩNYMIA "ΘANAΣHΣ", PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ BOIΩTIA.

Νέα σύσκεψη σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Στο μεταξύ νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ». Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ενώ στο επίκεντρο της θα βρεθεί το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας καθώς επίσης και ο βέλτιστος συντονισμός των συναρμόδιων φορέων με σκοπό να διατηρηθεί η χώρα λειτουργική παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συστάσεις ΓΓΠΠ προς τους πολίτες

Ομαλά εξελίσσεται η κακοκαιρία «Ελπίς» που πλήττει από χθες την Ελλάδα την ώρα που πολλές περιοχές της χώρας έχουν «ντυθεί στα λευκά». Χθες, εξαιτίας των χιονοπτώσεων για την κυκλοφορία των οχημάτων σε σημεία των οδικών δικτύων της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας κρίθηκε απαραίτητη η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων. Ωστόσο σε όλα τα σημεία βρίσκονταν και επιχειρούσαν εκχιονιστικά μηχανήματα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ώστε να κρατούν ανοικτούς τους δρόμους.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή ενώ σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα, ενώ και οι Ένοπλες Δυνάμεις σε όλη την επικράτεια βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα, ώστε να συνδράμουν όπου χρειαστεί με προσωπικό και μέσα. Ακόμη, έτοιμοι να συμβάλλουν είναι και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για την άμεση επέμβασή τους σε περίπτωση ανάγκης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα και με το Γενικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «Βορέας».

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση. Επίσης η ΓΓΠΠ καλεί τους οδηγούς που βρίσκονται σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν οδηγούν, να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Ακόμη, όσοι μετακινούνται πεζή συστήνεται να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί λόγω της ολισθηρότητας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Αν κατοικείτε σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από χιονοπτώσεις

Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για αρκετές ημέρες.

Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια).

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Διατηρείστε το ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε.

Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα.

Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.

Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές.

Αλλάξτε πορεία αν είστε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη χιονόπτωση.

Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί. Τοποθετείστε στην κεραία του ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έντονο χρώμα ώστε να σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρείστε την εξάτμιση καθαρή από το χιόνι.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα.

Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο.

Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις.

Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πόλη.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργαντάς: αστυνομική ταυτότητα στο κινητό μας για όλες τις χρήσεις

“Ελπίδα” - Σχολεία : Που θα είναι κλειστά την Δευτέρα (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με θανάσιμες αποφάσεις (εικόνες)