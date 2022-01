Πολιτική

Γεωργαντάς: αστυνομική ταυτότητα στο κινητό μας για όλες τις χρήσεις

“Ανοίγει” η πλατφόρμα για το άυλο διαζύγιο, όπως είπε ο Υφυπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον ΑΝΤ1. Τι είπε για τους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών και τα πρόστιμα των 100 ευρώ ανά μήνα.

«Πλέον η Ελλάδα βρίσκεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς πολιτών έναντι του κορονοϊού, ενώ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σχετικά με τον εμβολιασμό με την τρίτη δόση», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Γεωργαντάς, πλέον εμβολιασμένο είναι το 81% των ενήλικών στην Ελλάδα, ενώ εμβολιασμένο με την λεγόμενη «αναμνηστική» δόση είναι το 78% των δικαιούχων.

Σε ότι αφορά τους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών, ο κ. Γεωργαντάς είπε πως είχαν από την ημέρα ανακοίνωσης του προστίμου των 100 ευρώ μηνιαίως εμβολιάστηκαν 223.000 πολίτες μέχρι τις 16 Ιανουαρίου, ενώ ολοκληρώνεται σταδιακά και ο εμβολιασμός ατόμων της εν λόγω πληθυσμιακής κατηγορίας που είχαν αιτηθεί να εμβολιαστούν κατ΄ οίκον.

Όπως είπε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την Δευτέρα, οπότε τέθηκε σε ισχύ η επιβολή του προστίμου, μέχρι και την Παρασκευή, σε 5 ημέρες, είχαν εμβολιαστεί 15.000 πολίτες άνω των 65 ετών. Συμπλήρωσε πως στο τέλος του μήνα θα υπάρχει σαφής εικόνα για το πόσοι είναι τελικώς οι ανεμβολίαστοι πολίτες, καθώς εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει και δεν μπορούν να εμβολιαστούν και αναμένονται και οι αποφάσεις των Επιτροπών για όσους ζητούν εξαίρεση από τον εμβολιασμό.

Σε ότι αφορά δράσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Γεωργαντάς είπε πως «στο τέλος Μαρτίου υπολογίζουμε να υπάρχει στο κινητό τηλέφωνο μας το δίπλωμα οδήγησης, ενώ σύντομα θα έχουμε στο κινητό και την αστυνομική ταυτότητα μας για κάθε νόμιμη χρήση. Σήμερα έχουμε μόνο απόσπασμα της ταυτότητας για να γίνεται η επιβεβαίωση των πιστοποιητικών εμβολιασμού, στο τέλος Μαρτίου θα ειναι για όλες τις χρήσεις»

Ο κ. Γεωργαντάς προσέθεσε πάντως πως «προχωράει και η έκδοση των νέων ταυτοτήτων, θα αργήσει λίγο, αλλά προχωράμε για να έχουμε μια σύγχρονη ταυτότητα».

Τέλος, όπως ανακοίνωσε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο κ. Γεωργαντάς, «μέσα στις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για το άυλο διαζύγιο, στην οποία ο πολίτης θα μπαίνει πάντοτε μαζί με τον δικηγόρο του».

