Australian Open: η Σακκαρη σταμάτησε στις “16”

Τι δήλωσε η ίδια μετά τη λήξη του αγώνα και τον αποκλεισμό της από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Στην «φάση των 16» σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη. Μετά από μία ώρα και 37 λεπτά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 8 της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε 7-6 (0), 6-3 από την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 21 στον κόσμο) και αποχαιρέτησε πρόωρα το πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Η νεαρή Αμερικανίδα, έδειξε από νωρίς τις... διαθέσεις της, καθώς έκανε break με το καλημέρα και προηγήθηκε 2-0 και 3-2. Σ΄ εκείνο το χρονικό σημείο, η Σάκκαρη «έσπασε» το σερβίς της Πεγκούλα και ισοφάρισε, αλλά η Αμερικανίδα «απάντησε» άμεσα με τον ίδιο τρόπο και πήρε εκ νέου το προβάδισμα για να προηγηθεί με 5-4. Ομως Σάκκαρη, δεν παράτησε το σετ και με νέο break ισοφάρισε σε 5-5 για να φθάσουμε στο tie brak, όπου η Πεγκούλα ήταν εντυπωσιακή και το κατέκτησε χωρίς να χάσει πόντο!

Στο δεύτερο σετ, οι δύο αθλήτριες κρατούσαν το σερβίς τους, μέχρι το τέταρτο γκέιμ, όπου η Πεγκούλα έκανε το καθοριστικό -όπως αποδείχθηκε- break, φθάνοντας στην σπουδαία νίκη-πρόκριση με 6-3.

Εμφανώς απογοητευμένη από τον αποκλεισμό της στο Australian Open, εμφανίσθηκε η Μαρία Σάκκαρη, λίγο μετά την ήττα που γνώρισε με 2-0, από την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα στην «φάση των 16» του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.

«Η εμφάνιση μου σήμερα, ήταν απογοητευτική. Η Τζες έπαιζε πολύ γρήγορα και δεν είχα απαντήσεις. Προσπάθησα για το καλύτερο, αλλά το παιχνίδι μου δεν ήταν ούτε κοντά στο 60%-70%. Ηταν και παραμένει απογοητευτικό», σχολίασε αρχικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και πρόσθεσε: «Ηξερα ότι η Τζες είναι πολύ καλή παίκτρια. Εννοείται πως δεν ήμουν σίγουρη ότι θα νικήσω. Ξέρω ότι δε θα κερδίζω κάθε τουρνουά που παίζω από εδώ και πέρα, μόνο και μόνο επειδή είμαι στο Top 10. Μπορούσες να δεις ξεκάθαρα, ότι η Τζες αισθανόταν πιο άνετα από εμένα. Πιστεύω ότι της αρέσουν τα γρήγορα courts. Εμένα μου αρέσει να έχω περισσότερο χρόνο, αν και τα πήγα καλά στο US Open, όπου το court ήταν πολύ γρήγορο. Προσπαθώ να μην απογοητεύομαι πολύ. Οι πρώτες 24 ώρες θα είναι δύσκολες και μετά θα συγκεντρωθώ στο επόμενο τουρνουά που είναι στην Αγία Πετρούπολη. Πιστεύω ότι θα έχω τις ευκαιρίες μου στην εφετινή σεζόν. Θα συνεχίσω να πιστεύω στον εαυτό μου. Είναι αλήθεια ότι στην Μελβούρνη έχει πολλή ζέστη. Υπήρχαν στιγμές στο ματς που ένιωθα έντονα την θερμοκρασία. Εξεπλάγην, διότι ξέρω πόσο καλά παίζω στην ζέστη, την έχω συνηθίσει. Νομίζω ότι ήταν το άγχος που έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα. Χρειάζομαι 24 ώρες για να το ξεπεράσω. Θέλω τον χρόνο μου, να μιλήσω με την ομάδα μου. Είμαι άνθρωπος που θέλει να εκφράζει τα συναισθήματά του. Πρέπει να το κάνω για να νιώσω καλύτερα. Είμαι απογοητευμένη τώρα, αλλά θα έρθουν τα καλύτερα. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα πέρυσι και ξέρω ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα».