Καμερούν: φονική φωτιά σε κλαμπ (εικόνες)

Δεκάδες νεκροί και πολλοί τραυματίες. Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου. Τι συνέβη στο κλαμπ στο Καμερούν.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα σε ένα νάιτκλαμπ της Γιαουντέ, της πρωτεύουσας του Καμερούν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, ανέφεραν ένας διασώστης και ένας αστυνομικός.

«Φοβόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CRTV, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με έναν υπεύθυνο της πυροσβεστικής, που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν. «Όταν φτάσαμε εκεί επικρατούσε πανικός, υπήρχε μια τεράστια πυρκαγιά και πολύς καπνός. Μετρήσαμε 16 νεκρούς και 5 τραυματίες, όμως ορισμένα θύματα ενδεχομένως να μεταφέρθηκαν (σε νοσοκομεία) πριν από τη δική μας άφιξη», πρόσθεσε.

Οι αρχές της χώρας δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη επισήμως κάποιον απολογισμό, ούτε τα αίτια της καταστροφής.

Το Liv’s Night Club βρίσκεται στη συνοικία Μπάστος, όπου υπάρχουν πολυτελείς κατοικίες, πρεσβείες και σπίτια διπλωματών. Στο Καμερούν διεξάγεται το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ένας δημοσιογράφος που πήγε στο σημείο είπε ότι στην αυλή του νάιτκλαμπ υπήρχαν κάποια απανθρακωμένα αντικείμενα αλλά η πρόσοψη δεν είχε καταστραφεί, ούτε είχε μαυρίσει από τους καπνούς. «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, γύρω στις 2 το πρωί. Οι περισσότεροι πελάτες φτάνουν γύρω στις 3, υπάρχουν πολλά θύματα», είπε ένας αστυνομικός που ήταν παρών στο σημείο τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

#Cameroun : Incendie au Livs Night Club de Yaounde aux environs de 2h du matin. 17 morts enregistres a 9h du matin dont 14 sur le champ. Plusieurs blesses conduits aux urgences de l'hopital central de Yaounde.#Incendie #nightclub#RIP pic.twitter.com/SsdMejVJhs — Mula Africa (@mula_africa) January 23, 2022

Cameroun: 16 morts dans l’incendie “accidentel” d’une discotheque de Yaounde (gouvernement) https://t.co/DZu7mo66BE — Dakarxibar (@dakarxibar) January 23, 2022

