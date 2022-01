Αθλητικά

Australian Open - Ζβέρεφ: Δεν αξίζω για No 1 στο τένις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ίδιος ο τενίστας για τον αποκλεισμό του από το Australian Open.

Ο αποκλεισμός του Αλεξάντερ Ζβέρεφ από τα προημιτελικά του Australian Open, είναι η είδηση της ημέρας για το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη.

Ο Γερμανός πρωταθλητής, Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, ηττήθηκε με 6-3, 7-6(5), 6-3 από τον Καναδό, Ντένις Σαποβάλοφ (Νο 14), ο οποίος στην συνέχεια του τουρνουά, θ΄αντιμετωπίσει τον Ράφα Ναδάλ.

«Ήλθα στην Αυστραλία, με στόχο να κατακτήσω το τουρνουά και τελικά να γίνω Νο 1 στον κόσμο. Αλλά, εάν παίζω έτσι, δεν το αξίζω. Είναι τόσο απλό», είπε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ζβέρεφ.

Όπως προσέθεσε, «Μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, νομίζω ότι είναι τρελό να το συζητάμε. Πρέπει πρώτα να ανασυγκροτηθώ. Δεν φταίει κανένας άλλος εκτός από εμένα. Ούτε ο προπονητής, ούτε η ομάδα μου. Κανένας άλλος. Στο τέλος της ημέρας, ως Νο 3 του κόσμου, πρέπει να αναλάβω την ευθύνη για τα πράγματα που κάνω και αυτά που δεν κάνω. Αυτό που έκανα σήμερα δεν ήταν αρκετά καλό για να περάσω κάποιον σαν τον Ντένις».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” - Κεραμέως: κατάργηση και συγχωνεύσεις για Τμήματα ΑΕΙ

Γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι από τον Πέτρο Συρίγο

“Ελπίδα” - Σχολεία : Που θα είναι κλειστά την Δευτέρα (βίντεο)