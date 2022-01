Κοινωνία

Βούλα: πυροβολισμοί με τρεις τραυματίες (βίντεο ντοκουμέντο)

Η συμπλοκή σε φούρνο της περιοχής έγινε μπροστά σε ανυποψίαστους πελάτες και ανήλικα παιδιά.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ώρα 17:31 του Σαββάτου. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει πολίτες να τρέχουν να σωθούν από τη συμπλοκή σε φούρνο της Βούλας, στη διασταύρωση της Ερμού με την Προόδου.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν δύο άνδρες να μπαίνουν στον κλειστό χώρο, έξω από το κατάστημα και να ανοίγουν πυρ, περιγράφοντας πως οι σφαίρες χτύπησαν τους δύο άνδρες μέσα στον φούρνο, τον έναν στο κεφάλι και τον άλλον στο αυτί.

Αν και όλα έγιναν πολύ γρήγορα, αυτόπτες μάρτυρες κατάφεραν να συγκρατήσουν κάποια χαρακτηριστικά τους, λέγοντας πως οι δράστες ήταν ολόιδιοι, με μούσια, χωρίς μαλλιά και τατουάζ στα χέρια.

Από τα πυρά τραυματίστηκαν τρεις άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ΙΧ αυτοκίνητο στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Κάτοικος κάλεσε το 100 και ενημέρωσε για το περιστατικό και μέσα σε λίγα λεπτά κατέφθασαν οι πρώτοι ένστολοι, οι οποίοι απέκλεισαν το σημείο. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Ασφάλειας αναζήτησαν κάθε στοιχείο από τον χώρο, ενώ πήραν καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Εκείνη την ώρα στον φούρνο υπήρχαν αρκετοί πελάτες, μεταξύ τους και ανήλικα.

Όπως περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας, τα παιδιά προσπάθησαν να κρυφτούν, ο ένας από τους δράστες τα είδε και έσπευσε να τα καθησυχάσει, λέγοντας τους να μην ανησυχούν και ότι εκείνα δεν θα τα πειράξουν.

Την υπόθεση έχει αναλάβει να διαλευκάνει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

