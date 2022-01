Κοινωνία

“Ελπίδα”: Λευκό τοπίο στα νησιά – Νέο κύμα το βράδυ της Κυριακής (εικόνες)

Χιονοκαταιγίδες στο Αιγαίο. Δριμύτερη επιστρέφει το βράδυ της Κυριακής και την Δευτέρα η κακοκαιρία. Μαγικές εικόνες στις χιονισμένες Κυκλάδες.

Με πυκνές χιονοπτώσεις ή χιονόνερο και πολικές θερμοκρασίες συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίδα» σε όλη τη χώρα και κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα. Εκχιονιστικά μηχανήματα, αλατιέρες, Πυρσβεστική, Αστυνομία, ΕΜΑΚ, ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας και των ΟΤΑ βρίσκονται σε εγρήγορση για το δεύτερο και πιο έντονο κύμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα», το οποίο αναμένεται να ενκήψει από τις βραδινές ώρες της Κυριακής.

Στα κινητά των κατοίκων της Αττικής έφτασε μήνυμα του 112 με την προειδοποίηση για επικίνδυνες χιονοπτώσεις το επόμενο 48ωρο. Γίνονται μάλιστα συστάσεις τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σήμερα, στα λευκά ντύθηκαν τα νησιά του Αιγαίου, από την Άνδρο μέχρι την Τήνο και την Νάξο, αλλά και την Μύκονο, με το χιόνι να προσφέρει μοναδικό θέαμα σε μικρούς και μεγάλους.

Χιονοκαταιγίδες στο Αιγαίο

Δορυφορικές εικόνες που έλαβε και επεξεργάστηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr δείχνουν τις νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης που έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές του Αιγαίου σήμερα και οι οποίες, σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων ακόμα και σε παραθαλάσσια τμήματα του Αιγαίου.

Κατά διαστήματα παροδικές χιονοπτώσεις επηρεάζουν και πεδινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας αλλά και περιοχές της Κρήτης με χαμηλό υψόμετρο. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Εύβοια και σε νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου σημειώθηκαν χιονοκαταιγίδες.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν μετά τις μεσημβρινές ώρες και ο καιρός θα βελτιωθεί. Ωστόσο αυτή η βελτίωση θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από τις βραδινές ώρες αναμένεται εκ νέου επιδείνωση από τα βόρεια, αρχικά με τοπικές χιονοπτώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, που γρήγορα θα σταματήσουν. Στη συνέχεια, χιονοπτώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής και τα νησιά του Βορείου και Κεντρικού Αιγαίου. Οι χιονοπτώσεις στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα είναι τοπικά ισχυρές.

Φρέσκο χιόνι στο Οροπέδιο Λασιθίου

Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έφτασε και στην Κρήτη καθώς χθες το βράδυ έκανε την εμφάνισή του το φρέσκο χιόνι στις ορεινές περιοχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Οροπέδιο Λασιθίου όπου τις τελευταίες ώρες χιονίζει ντύνοντάς το στα… λευκά. Η θερμοκρασία βρίσκεται υπό το μηδέν ενώ η οδήγηση, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Χιόνισε μέχρι και στην παραλία στην Εύβοια

Πυκνό χιόνια πέφτει από το βράδυ του Σαββάτου και σε πολλές περιοχές στην Εύβοια, έχοντας προκαλέσει κάποια προβλήματα.

Ο ένας μετά τον άλλον οι δήμοι στην Εύβοια αποφασίζουν το κλείσιμο των σχολείων, προληπτικά, μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη έτσι ώστε να περάσει το κύμα κακοκαιρίας το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς θα πλήξει την περιοχή. Ήδη, ο δήμος Ερέτριας αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων μέχρι την Τετάρτη όπως επίσης και ο δήμος Καρύστου

Στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, υπάρχουν τμήματα κυρίως στην Ευρυτανία και την Βοιωτία, όπου η κίνηση των οχημάτων γίνεται μόνο με την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, ενώ γίνεται διαρκής επιχείρηση για να παραμείνει ανοιχτή η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, σε σημεία με πυκνή χιονόπτωση.

Χιόνια και στην Αττική

Χιονισμένο τοπίο αντίκρυσαν το πρωί και κάτοικοι στα βόρεια προάστια της Αθήνας, ενώ από χθες πυκνό είναι το χιόνι στην Πάρνηθα, αλλά και στην Πεντέλη.

Μάλιστα λόγω της χιονόπτωσης κλειστοί παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα δρόμοι στην Αττική, που σύμφωνα με την Τροχαία, είναι:

Λ. Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Περιφερειακή οδός Πεντέλης – Νέας Μάκρης, από το ύψος του «Πάρκου Ανατολής» έως το Γήπεδο Διονύσου

Θερμοκασία: -10 έδειξε ο υδράργυρος





Ισχυρός παγετός εκδηλώθηκε κατά τόπους, κυρίως στα ηπειρωτικά της χώρας, σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ο υδράργυρος έπεσε:

στους -10,4 βαθμούς Κελσίου στο Νέο Καύκασο Φλώρινας,

στους -10 στο Περτούλι Τρικάλων,

στους -9,7 στον Άγιο Παύλο Ημαθίας,

στους -9,4 στο Μέτσοβο,

στους -9 στη Βλάστη Κοζάνης,

στους -8,8 στην Κλεισούρα Καστοριάς,

στους -8,6 στη Φλώρινα και

στους -8,4 στο Νευροκόπι.