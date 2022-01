Κόσμος

Βουδαπέστη: Φονική πυρκαγιά σε νοσοκομείο

Μεγάλη κινητοποίηση για να προσταυθούν νοσηλεύομενοι ασθενείς και συνοδοί τους. Ειναι η δεύτερη φωτιά στο νοσοκομείο μέσα σε τρεις μήνες.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία της Ουγγαρίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Οι φλόγες ξεκίνησαν το πρωί από τη μονάδα απολύμανσης, στο ισόγειο του νοσοκομείου Σεντ Ίμρε της Βουδαπέστης, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της αστυνομίας, την Αντζέλικα Μόλναρ, που μίλησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο MTI. Η φωτιά επεκτάθηκε σε μια διπλανή αίθουσα ενώ καπνοί έπνιξαν τους γύρω χώρους.

Το προσωπικό μετέφερε 56 ασθενείς σε άλλες μονάδες. Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρή μια νεαρή γυναίκα, είπε ο εκπρόσωπος των επειγόντων, Μάτε Κίσντι.

Τρεις άνθρωποι που εισέπνευσαν καπνούς μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε άλλο νοσοκομείο.

Τον περασμένο Νοέμβριο είχε εκδηλωθεί και πάλι μια μικρή πυρκαγιά στο ίδιο νοσοκομείο, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

