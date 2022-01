Κοινωνία

Κορονοϊός – έλεγχοι: “Λουκέτο” σε παιδότοπο που είχε μετατραπεί σε κλαμπ!

Οι πελάτες έμπαιναν κατόπιν συνεννοήσεως στο πατάρι, όπου υπήρχαν ακόμη και λουλουδούδες!

Παιδότοπο στην Αργυρούπολη, που είχε διαμορφωθεί σε χώρο διασκέδασης, με μουσική και καλλιτέχνες, και γνωστό καφέ - κλαμπ στο Μικρολίμανο που λειτουργούσε με μουσική, κατά παράβαση των υγειονομικών μέτρων, εντόπισαν σήμερα τα ξημερώματα, κλιμάκια της Διυπηρεσιακής Μονάδα Ελέγχου Αγοράς. Επιβλήθηκαν και στις δυο περιπτώσεις τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σήμερα Κυριακή, τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της ΔΙΜΕΑ μετά από έρευνα και αξιοποιώντας πληροφορίες που περιήλθαν στην υπηρεσία, εντόπισε στην περιοχή της Αργυρούπολης κατάστημα (παιδότοπο) στον όροφο του οποίου είχε διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος διασκέδασης με μουσική και καλλιτέχνες. Οι πελάτες έμπαιναν κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη του παιδότοπου από τον ισόγειο χώρο αυτού που ήταν σκοτεινός ώστε να μη γίνονται αντιληπτοί και κατόπιν ανέβαιναν στον όροφο (πατάρι) όπου υπήρχαν καναπέδες, ποτά, λουλούδια κλπ.

Το κλιμάκιο της ΔΙΜΕΑ και με την συνδρομή ΟΠΚΕ της Ασφάλειας Αττικής εισήλθε στον ανωτέρω χώρο, διαπίστωσε την λειτουργία του και προέβη στον καταλογισμό των κυρώσεων που προβλέπονται. Δηλαδή, στον μεν ιδιοκτήτη του παιδότοπου διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, στο δε προσωπικό και πελάτες διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ στον καθένα για παραβίαση μέτρων κατά της εξάπλωσης COVID-19.

Επίσης σήμερα το πρωί, πρωινές ώρες, έτερο κλιμάκιο της ΔΙΜΕΑ στην περιοχή του Μικρολίμανου Πειραιά εντόπισε γνωστό cafe club της περιοχής να λειτουργεί με χρήση μουσικής κατά παράβαση των υγειονομικών μέτρων. Στην επιχείρηση επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας της.

