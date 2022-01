Αθλητικά

Άρης – Λαμία: Στο ίδιο έργο θεατές…

Ο Άρης έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη που δίνει για την είσοδο στην εξάδα, καθώς έμεινε για ακόμη μια φορά άσφαιρος.

Για δεύτερη φορά σε διάστημα τεσσάρων ημερών, Άρης και Λαμία αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα. Μετά τη «λευκή» ισοπαλία της περασμένης Πέμπτης (20/1) για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, οι δυο ομάδες δεν μπόρεσαν και πάλι να βρουν δίχτυα, μένοντας στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το απόγευμα της Κυριακής (23/1) για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Εξαιρετικός ο ρυθμός του αγώνα στο πρώτο μέρος, με εκατέρωθεν ευκαιρίες. Στο 8’, από σέντρα του Κωνσταντίνου Προβυδάκη από τα δεξιά, ο Ντελ Πίνο Τιρόνε έκανε την κεφαλιά-ψαράκι, όμως ο Μάριος Σιαμπάνης έδιωξε με υπερένταση σε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Φακούντο Μπερτόγλιο έπιασε ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ που, όμως, βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπόγιαν Σαράνοφ.

Με τη συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου, ο Λας Μπανγκουρά έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά το πλασέ του προ του Σιαμπάνη πέρασε δίπλα από την εστία του Άρη. Νέα ευκαιρία για τη Λαμία στο 25’, με τον Βλάντιμιρ Γκόλεμιτς να πιάνει ανενόχλητος την κεφαλιά, αλλά την μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια. Στο 32’, ο Δημήτρης Μάνος πήρε την πάσα του Λούκας Σάσα, αλλά το φαλτσαριστό σουτ που επιχείρησε «έγλειψε» το δεξί δοκάρι της εστίας του Σαράνοφ. Αντίστοιχη κατάληξη είχε και το φάουλ του Χουάν Ιτούρμπε δυο λεπτά μετά, στην τελευταία φάση ενός συναρπαστικού πρώτου ημιχρόνου.

Άλλο ματς το δεύτερο 45λεπτο, με τις ευκαιρίες ελάχιστες. Βλέποντας τα λεπτά να κυλούν, ο Άκης Μάντζιος πέρασε στο ματς τον Αμπουμπακάρ Καμαρά, παρά το ότι ο Μαυριτανός επέστρεψε από τα γήπεδα του Καμερούν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν με επιτυχία τους διαδρόμους προς την εστία του Σαράνοφ και, μάλιστα, αν ο Τάσος Καραμάνος ήταν πιο ψύχραιμος, θα μπορούσε να νικήσει τον Σιαμπάνη στη φάση του 67ου λεπτού. Ή αν ο Μπανγκουρά έκανε καλύτερο κοντρόλ μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα του Άρη δέκα λεπτά μετά, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει και το σουτ του Νίκου Τσούκαλου στις καθυστερήσεις.

Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Άρη να χάνει κι άλλο έδαφος στη μάχη της πρώτης εξάδας, αλλά και να μένει για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι μέσα στο 2022 «άσφαιρος», σε Super League και Κύπελλο. Αντίθετα, η Λαμία πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια που κάνει να μείνει μακριά από μπελάδες ενώ ανέβηκε και ψυχολογικά ενόψει του επαναληπτικού ανάμεσα στις δυο ομάδες την Τετάρτη (26/1, 21:30) για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας),

Κίτρινες: Φαμπιάνο, Σούντγκρεν – Σαραμαντάς, Ρόμανιτς.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν, Λούμορ (72’ Γκάνεα), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Σάσα, Τζέγκο (69’ Ματίγια), Γκάμα, Ιτούρμπε (46’ Ματέο), Μπερτόγλιο (57’ Εντιαγέ), Μάνος (56’ Καμαρά).

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Τζανετόπουλος, Γκόλεμιτς, Προβυδάκης, Τζανδάρης, Μπεχαράνο, Καραμάνος (72’ Αραμπούλι), Ταϊρόν (77’ Νούνιες), Ρόμανιτς, Μπανγκουρά (90’+1’ Τσούκαλος), Σαραμαντάς.

