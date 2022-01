Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε κατά πολύ και την Κυριακή η "μαύρη λίστα" των ασθενών που εξέπνευσαν από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, ενώ αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Κυριακή 12.108 ν'εα κρούσματα 12.108 , εκ των οποίων 61 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική επιβεβαιώθηκαν 4.170 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη ακόμη 1.182 μολύνσεις.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων καταγράφηκε στις εξής περιοχές: (Κατά αλφαβητική σειρά)

Αργολίδας

Άρτας

Αχαΐας

Βοιωτίας

Δράμας

Έβρου

Ευβοίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Κέρκυρας

Κοζάνης

Κορινθίας

Λάρισας

Λασιθίου

Λέσβου

Μαγνησία

Μεσσηνίας

Πιερίας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ρόδου

Τρικάλων

Χαλκιδικής

Χανίων

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

