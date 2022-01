Κοινωνία

Αττική – Σχολεία: Κλειστά Δεύτερα και Τρίτη λόγω της κακοκαιρίας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη δεν θα γίνει δια ζώσης η λειτουργία των σχολείων. Τι θα γίνει με την τηλεκπαίδευση.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη αποφασίστηκε η διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική το επόμενο διήμερο 24 και 25 Ιανουαρίου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης μετά απόδιαβουλεύσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Δημάρχους και τους εμπλεκόμενους φορείς, σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας ΕΛΠΙΣ και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών προχώρησε στην απόφαση για προληπτικούς λόγους και την καλύτερη ασφάλεια μαθητών και καθηγητών της διακοπής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική το επόμενο διήμερο 24 και 25 Ιανουαρίου 2022.

Επισημαίνεται, ότι ζητήματα τηλεκπαίδευσης ρυθμίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις του.

"Η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης προχώρησαν στη απόφασή να μην λειτουργήσουν από αύριο δια ζώσης τα μαθήματα στα σχολεία καθώς όπως επισημάνθηκε από τους μετεωρολόγους το ψυχρό κύμα της κακοκαιρίας στην Αττική θα ξεκινήσει από αύριο πρωί και θα αναπτυχθεί πλήρως μέχρι την Τρίτη, δημιουργώντας χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες χιονοπτώσεις. Επίσης στην απόφαση του κλεισίματος συνέτεινε και η ανάγκη εφαρμογής των πρωτοκόλλων λόγω πανδημίας. Στα σχολεία, όπως είναι γνωστό, θα πρέπει να είναι ανοιχτά τα παράθυρα.

Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισημαίνει:

Δεδομένου ότι μέχρι τη στιγμή αυτή η εικόνα των μετεωρολόγων είναι ότι το ψυχρό κύμα της κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από αύριο το πρωί στην Αττική και ότι το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν, αποφασίσαμε τα σχολεία όλων των βαθμίδων να μην λειτουργήσουν δια ζώσης αύριο Δευτέρα 24 Ιανουαρίου καθώς και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου.

Στην απόφαση αυτή καταλήξαμε για να διαφυλάξουμε την υγεία και την ασφάλεια, τόσο των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και αυτών που μετακινούνται από και προς τα σχολεία για να μεταφέρουν τα παιδιά μας. Λάβαμε επίσης υπόψη μας ότι λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που γνωρίζουμε ότι θα επικρατούν, ακόμη κι αν είναι εφικτές οι μετακινήσεις το πρωί η το μεσημέρι της Δευτέρας, δεν θα μπορούν να διεξαχθούν με ασφάλεια τα μαθήματα, με ανοιχτά παράθυρα στις σχολικές αίθουσες, όπως επιβάλλουν τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του covid που εφαρμόζονται.

Για τους λόγους αυτούς, κρίναμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε δυσάρεστες και επικίνδυνες καταστάσεις για όλους και κυρίως για τα παιδιά μας, είναι η αναστολή λειτουργίας των σχολείων για το επόμενο καταρχήν διήμερο. Επειδή οι επόμενες ημέρες θα είναι δύσκολες για όλους μας, καλούμε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.

Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει σε ετοιμότητα τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό για να ανταπεξέλθει στις δύσκολες καταστάσεις και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και τους Δήμους, θα παρακολουθούμε διαρκώς την εξέλιξη των φαινομένων, θα επεμβαίνουμε όπου χρειαστεί και θα προχωράμε στη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Η Περιφέρεια Αττικής παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων και αφού αξιολογήσει την κατάσταση με νεότερη ανακοίνωση θα κάνει γνωστό αν θα παραταθεί το κλείσιμο των σχολείων και την Τετάρτη".

